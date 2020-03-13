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揪疫情假訊息 社群平台攜手第三方查核

中正大學傳播系教授胡元輝建議社群平台，應隨時檢討「社群守則」，以因應假訊息散佈等行為之發展。（資料照）

中正大學傳播系教授胡元輝建議社群平台，應隨時檢討「社群守則」，以因應假訊息散佈等行為之發展。（資料照）

2020-03-13 05:30:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕正值全民對抗武漢肺炎時刻，網路相關假訊息層出不窮，恐影響防疫及全民信心，國家通訊傳播委員會（NCC）昨與LINE、臉書、Google、PTT等大型社群平台業者開會溝通，平台都同意將針對有問題的訊息進行處理，也會採取與第三方查核單位合作、觀察不正常大量發送訊息等方式揪出假訊息，並限制傳遞。

NCC邀LINE等業者溝通

武漢肺炎疫情全球大流行，假訊息也乘虛而入，擾亂民心。NCC為打擊假訊息，只要有民眾檢舉廣電播報不實消息，經查證就會予以裁罰；針對網路部分，昨也邀LINE、臉書、Google、PTT、北市電腦公會、事實查核中心等多個平台及團體參與討論。

NCC官員會後指出，對於「有問題」訊息，與會者均同意應加以處理，雖然法律是更有效的手段，但疫情當頭、假訊息傳遞迅速，可能緩不濟急，因此將以平台自律為主，若訊息出現不正常流量、違反社群守則等問題，就會進行關注，甚至採取移除行動，同時對於政府防疫訊息、正確消息，也會協助推播。

臉書將配合刊登防疫資訊

以LINE來說，使用者間的對話屬於秘密通訊，平台無法干預，但對於大量發送訊息行為，就會予以關注，且平台有關單位也會與第三方查核單位合作，協助傳播正確資訊。臉書除了針對關注特殊帳戶，對明顯不實訊息也會予以移除，並配合刊登防疫資訊。

PTT部分，版主新增具有標示貼文「待查證」的權限，讓使用者能對內容實際狀況有所注意，同時透過鄉民的力量，也能非常即時地針對有問題的資訊自主進行查證。Google則會對訊息進行查證，若確認為不實有害，會讓相關網頁被限制搜尋。

中正大學傳播系教授胡元輝則建議社群平台，應隨時檢討「社群守則」，以因應假訊息散佈等行為之發展，同時也要投入相應人力或科技的處理資源，並定期向社會大眾說明打假成果，也可考慮邀請第三方公正單位，設立自主監督機制。

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