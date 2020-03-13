柯切割張益贍 王浩宇：害怕想起來？

2020-03-13 05:30:00

〔記者陳璟民、郭安家／台北報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲的政治幕僚張益贍爆不倫戀還蹺班約會，前綠黨召集人王浩宇又爆案外案，指張益贍疑代表民眾黨，與綠黨商談負面選舉要邊緣化時代力量；對於是否授權張？柯昨受訪回應，「所以張就被開除了」，還說「天啊！誰授權他做什麼，我覺得實在是天兵」，還批張「腦袋秀斗（壞掉），在搞什麼鬼」。但王浩宇回擊「你（柯）是忘記還是害怕想起來？」時力議員黃郁芬更批評，為了政治實力做這些操作，跟國民黨有什麼兩樣？

張益贍暗操負面選舉 柯：腦袋秀斗

柯心腹張益贍與同黨未婚立法院黨團助理蔡宜芳不倫戀，大選期間，他們疑與原綠黨桃園市議員王浩宇密商合作，在這次立委選舉拉下時代力量等選戰策略，事情近日都曝光，結果張被開除黨籍、自辭文基會職務，蔡仍具現職和黨員身分。對此，柯文哲昨受訪說，兩個人的情節不一樣，張益贍一個是不倫戀，另外一個是「他怎麼去跟王浩宇…，天啊，誰授權他做什麼，我覺得實在是天兵」。

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媒體質疑，民眾黨前天傍晚以張益贍與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，違反黨章規範「正直誠信」原則理由，開除張黨籍，是柯文哲切割，張若無柯授權，敢這樣做？柯回應「所以張就被開除了」。

至於張益贍除了聯合綠黨邊緣化時力，也請王浩宇幫忙蔡宜芳選舉？柯則推稱，他聽不懂，這實在是無法理解，張是腦袋秀斗（壞掉），在搞什麼鬼，他聽說此事「先錯愕，然後再慢慢生氣」。

柯文哲說，他在媒體上讀，怎麼讀都讀不懂，什麼張益贍提供資料給王浩宇，讓王來批柯、打民眾黨，然後來邊緣化民進黨（柯口誤，應指時代力量），他讀來讀去，這什麼戰術，無法理解。

王浩宇批柯 找綠黨一起殲滅時力

但王浩宇昨於臉書回應，張益贍當時代表民眾黨談合作就說，既然時力前立委黃國昌沒加入民眾黨，那希望把時力政黨票打到五％以下，民眾黨才會是第三勢力在立法院唯一黨團。民眾黨選票與時力重疊，綠黨本來就在打時力，柯文哲不方便批評時力，但綠黨非常方便扮演這角色，所以張才找綠黨合作一起殲滅時力；「你（柯）是忘記還是害怕想起來？」

被當共同敵人 時力：會辜負年輕選民

對此，時力發言人陳志明說，若情況屬實，這不是好現象，呼籲選舉回歸政策討論。時力台北市議員林穎孟則表示，中間選民希望在野黨監督執政的民進黨、淘汰國民黨，未料，綠黨跟民眾黨竟將時力當作共同敵人，這不是他們標榜的新政治吧！會辜負年輕選民。

身兼柯文哲政治幕僚的台北市文化基金會副執行長張益贍，被媒體拍到三月三日上班日蹺班約會，於前天請辭；文基會昨發新聞稿說，當天張僅出勤兩小時，其餘六小時未完成請假手續，文基會決議以曠職扣薪議處，由於造成文基會負面形象，也給予記過一支處分。

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