拉抬彰化4選將 民進黨府院黨高層接力

民進黨主席卓榮泰（左二）昨在彰化縣啟動輔選行程。（記者張聰秋攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕距離投票只剩六十二天，民進黨府院黨高層昨天精銳盡出，全力拉抬彰化縣四名黨籍立委選情，昨天由行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁來到彰化，而今天陳素月成立競選總部，總統蔡英文、前行政院長賴清德及黨主席卓榮泰都會來助陣。另外在國民黨方面，四位立委參選人昨天也跟地方人士「搏感情」，走入社區與民眾互動。

蘇貞昌、陳其邁聯袂輔選 催國會過半

昨天上午，蘇貞昌和陳其邁聯袂到溪湖鎮參加「彰化縣小英姊妹會暨新住民後援會」成立大會，兩人共同拉抬陳秀寶、黃秀芳、陳素月、洪宗熠氣勢。蘇貞昌首先特別肯定洪宗熠努力爭取台七十六線延長線的交通建設，隨後他到芬園鄉寶藏寺、員林市妙化堂、和美鎮福德宮參拜。

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蘇貞昌在為第二選區民進黨彰化縣立委參選人黃秀芳站台時表示，黃秀芳國會問政表現傑出，但國民黨只會在預算審查時丟水球、撒麵粉，拜託鄉親支持做事實在的黃秀芳可以繼續連任，讓民進黨國會過半、總統蔡英文高票連任。蘇貞昌說，只要國家運作順利，他當行政院長就會很輕鬆，除此之外，他特別祈求保佑總統蔡英文高票連任、黃秀芳高票當選，讓民進黨國會過半，政府才能順利做事情。

國民黨四參選人 走入社區與民眾互動

另外，國民黨四位立委參選人昨跟地方大搏感情，走入社區與民眾互動，第二選區參選人張瀚天則公佈首支競選廣告「橋頭篇」，廣告內容以兩年前發生陳姓婦人被暴漲雨水沖走、迄今下落不明的真實案例為主題，由陳婦、張婦及洪姓農民親自到場敘述在太太失蹤後求助無門，後經張瀚天協調重建便橋，避免悲劇重演，向張瀚天表達感謝之意，也由數名農民代表現身，力挺張瀚天。

而第三選區國民黨立委參選人謝衣鳳前往埔鹽鄉順澤宮，跟來台進行三天感恩之旅的挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）互動，並跟在場民眾寒暄拜票，她感謝伊登讓埔鹽之鄉揚名海外，打響順澤宮玄天上帝的名號。

蘇貞昌、黃秀芳站上板凳拜託鄉親一起跟民進黨打拚。（記者張聰秋翻攝）

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