去年北市公投綁大選亂象多 丁守中仍在訴訟

2019-11-08 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕二○一八年十一月廿四日辦理九合一大選與公投案合併舉行，因選務規劃不良，發生「邊投票、邊開票」爭議，創下開票最久紀錄，亂象叢生，去年代表國民黨參選的台北市長候選人丁守中為此提出「台北市長選舉無效之訴」，迄今仍在訴訟審理階段。

二○一八年一月三日公投法修法，連署與通過門檻大幅下修，九合一選舉一口氣綁了十個公投案，因此九合一選舉的直轄市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等公職，選出公職選票最少三張、最多五張，加上十案公投，選票多達十五張，還有首度開放十八歲以上公民投票，也創下選票數史上最多。

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因選票張數與選票數空前眾多，投、開票狀況百出，再加上公投與選舉未分流，造成排隊人龍過多、等投票要花上一小時，惹出不少民怨，離譜的是，到了下午四點法定投票截止時間，出現有開票所還在排隊投票，卻已經有別的投開票所在開票。

全台開票作業拖到隔日凌晨三點多才完成，台北市長選舉開票結果也到凌晨才出爐，丁守中拿下五十七萬七○九六票，以三五六七票些微差距落敗，輸給台北市長柯文哲，丁守中認為一邊投票、一邊用手機看開票，會實質影響選舉結果，丁在去年十二月十一日向台北地方法院遞狀，提起選舉無效訴訟。

北院於同年十二月十三日進行驗票，丁得票數較原先開票多輸三一三票，今年五月十日北院宣判丁守中敗訴，丁不服上訴，二審於上月四日開庭，目前尚在審理中。

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