國民黨團提案修法公投綁大選 北市府︰不能做

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋（左四）、市議會國民黨團及市黨部提出「台北市公民投票自治條例」修正草案。（記者郭安家攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕中央「公民投票法」已於去年一月三日修正公告，公投年齡為十八歲，但台北市政府遲未修正。國民黨昨上午於台北市議會開記者會，不滿民進黨未執行去年七項公投結果，且今年六月修法將公投與大選脫鉤，黨團加碼提出「台北市公民投票自治條例」修正草案，包括降低公投門檻、十八歲投票、電子連署、公投綁大選；但民政局副局長許敏娟回應，同意前三項訴求，唯一不能做的是公投綁大選。

民政局長︰若未來須公投綁大選 將提釋憲

民政局長藍世聰下午於議會答詢議員汪志冰時，又解釋若未來有一些、一定、必須跟大選綁在一起的公投，與中央公投法牴觸時，屆時若地方覺得窒礙難行，基於地方自治精神，當然針對公投綁大選提出釋憲，也會跟法務局研議如何提出釋憲。對於公投綁大選，台北市長柯文哲則不願表態，指政治性議題不是他優先題目，等局處有想法，再討論。

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國民黨總統參選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、議會國民黨團及市黨部昨上午開記者會痛批，民進黨今年六月修法將公投綁大選脫鉤，形同將過去公投綁大選的神主牌「送終」，議會黨團將提「台北市公民投票自治條例」修正草案，由地方發起公投綁大選；而韓國瑜正推動執行公投委員會，若當選，要讓所有公投案結果嚴格執行，尤其是去年公投。

修正草案 包括降低公投門檻、18歲投票

但記者會上許敏娟表示，針對議會國民黨團提出的修正草案，包括降低公投門檻、十八歲投票、電子連署部分，北市府可以做，唯一不能做的是公投綁大選，民政局會再進一步跟法務局研究處理。

公投年齡18歲沒修法？許敏娟︰要等母法

由於中央「公民投票法」已修正公告，且公投年齡為十八歲，對於為何近兩年都沒修法？許敏娟解釋，修正草案之前有送議會，因為選舉議會換屆退回，所以重來，又因今年十月中公投法施行細則才通過，北市府要等母法去修自治條例。

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