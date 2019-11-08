未用貴賓證 盧秀燕改廣場看棒球賽

盧秀燕昨日選擇在市府前廣場觀看台日大戰直播，把空間留給球迷。（記者蘇孟娟攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕世界十二強賽在台中洲際棒球場舉辦賽事，引起球迷矚目，不少人想直接進球場感受賽事臨場感，六日傳有人企圖持議員證件冒名進場被擋；因台日大戰備受矚目，賽事票房早已秒殺，原本連續兩天進球場看球的台中市長盧秀燕，昨日臨時決定改在市府前廣場看直播，新聞局強調，因台日大戰爆滿，盼把空間留給球迷。

新聞局︰台日戰爆滿 府前有直播

世界十二強賽Ｂ組賽事在台灣舉辦，吸引球迷關注，尤其台日大戰備受矚目，票房早已秒殺，不少球迷想進場觀賽卻不得其門而入，台中市運動局昨晚特地在市府前廣場推出直播，號召球迷一起為中華隊加油。

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傳有人持議員證件 冒名進場被擋

不過，昨日卻傳出有人在六日賽事時企圖持市議員貴賓證冒名進場，被工作人員擋下情況；此外，前兩場球賽，台中市政府包括市長及不少局處首長均持貴賓證入場看球，球賽貴賓證發放又引發關注。

中華棒協指出，並未發現有冒名入場情況；中華棒協秘書長林宗成指出，因為舉辦國際賽事常需合作城市協助安排包括交通維護等事宜，依國際慣例均會發給合作城市包括市府人員及市議員等貴賓證邀請進場觀賽，但證件上均有照片，限本人使用。

中華棒協︰貴賓證貼照 限本人用

台中市長盧秀燕在中華隊與波多黎各、委內瑞拉兩場賽事均進場觀戰，昨日台日大戰原訂要進場替中華隊加油，昨日下午臨時通知改在市府前廣場觀看直播。

昨日市府前廣場湧入逾千人到場看直播替中華隊加油，盧秀燕約在晚間七點到場，因賽事已開打，她選擇坐在群眾最後方替中華隊加油。

新聞局指出，本次賽事由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，依照國際慣例，大會均會安排主辦國和主辦城市重要代表貴賓席，但貴賓席位不售票，不會佔用到球迷的權利，且五、六日兩天的賽事現場並未爆滿，市長才到現場替中華隊加油；昨日考量台日大戰球迷熱情捧場一位難求，市長出席難免有隨扈、部分交管等，考量讓球迷出入更方便及把空間保留給球迷，且市府有自辦直播，決定更改行程，在市府前廣場跟市民一起為中華隊加油。

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