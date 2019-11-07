中國國台辦。（中央社資料照）

2019-11-07 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

中國國台辦與發改委公布對台二十六條措施那天，所謂的兩岸企業家紫金山峰會年會正在南京召開，全國政協主席汪洋當即就在致詞時「廣告」這件事，特別強調，這是為台胞台企提供同等待遇，兩岸融合發展之路必將愈走愈寬；在此同時，台下則有一群台灣企業經營階層在場聆聽與鼓掌。

紫金山峰會，是中國主導下，設置的四大對台平台之一，主要在針對台灣企業界做工作，什麼工作？當然是為我（中共）所用的工作。台企的小甜頭當然有，但目標絕對是累積、創造中國的大利。這種組織，台灣這邊需要有代理人來「扣」人，前副總統蕭萬長在二○一二年卸任之後，一直在扮演這樣的角色。例如今年是第六度舉辦，老蕭就找了台灣的工商團體負責人、中小企業、青創業者幾百人赴會，在美中大戰的時空背景下，實在讓人側目。

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以上還不是重點，一個絕對不能被輕忽的場景是，汪洋在為二十六條讚聲，吹噓中國經濟增速雖然放緩，但中等收入群體超過四億人，這樣的市場容量哪裡去找之後，輪到蕭萬長上台講話，他馬上給予正面呼應，而且建議適用對象應該放大，能夠延伸到傳統產業以及服務業。

二十六條是什麼？我們可以不必聽一堆政治人物在那「汙衊」，然一定要聽清楚：國台辦近日已經放心大膽地宣布這是在「體現一國兩制」，換言之這不是陰謀，是光天化日之下公開的陽謀，結果我們的老蕭帶著一大群生意人在現場，不只充當道具佈景，還登台演出要求加大力道、深化執行，比對口相聲更切題，台灣大眾認為，這類言行需不需要斟酌思考一下：適切與否？

以下討論的對象不是老蕭，而是若干的台灣人，似乎有某種共通性，從歷史的過程中，可以充分顯現無遺。早年我們或許能歸納為「世家」的誕生，例如清國來的時候，有一群人去依附，不久就成了望族；日本來的時候，也有一些人去開門，於是發了大財；當國民黨來的時候，又有一群人去協助接收，這時不只富了，更撈得一官半職可以光耀門楣。這些「經驗」，是不是慫恿著後來的台灣人，也有人預設：萬一哪天共產黨來了，因為現在努力建立網絡，將來就可以順勢晉身為統治階級，繼續吃香喝辣？如果真有這種念頭，絕對是大錯特錯，中國共產黨是個非比尋常的強權。

在中國土地上長出的這個異形黨，當年打著階級鬥爭的旗號起家，但是建政之後，他們事實上形成了兩個階級，一個是統治階級，另一個是被統治階級。統治階級確實榮華富貴，不過共產黨的基因總是會讓它「好景不常」，不信大家清點一下習近平掌權後，有多少的紅朝大員、富人商賈中箭落馬？甚至這類見血或不見血的殺戮，至今仍在各地持續進行中。它們面對自己的同志尚且如此，對付外來討碗飯吃的，真有事時，會客氣手軟嗎？

乖乖坐在台下「拍噗仔」的人，小不小心前述風險，是他們家的事，不過台灣人應該辨明這種人的質地，則是身為民主國家自由人的基本認識。

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