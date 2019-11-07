蔡下週宣布賴副手 競總成立大會同台

前行政院長賴清德（左）昨晚出席立委吳思瑤（右）加油餐會。（記者羅沛德攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者楊淳卉、蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕蔡英文總統連任競選總部將在十七日舉行成立大會，在民進黨不分區立委名單十三日出爐後，蔡總統預計下週四或週五宣布前行政院長賴清德為副手人選。蔡、賴將在競選總部成立大會同台造勢，象徵全黨團結拚勝選。

傳出蔡英文最快在下週四宣布副手人選，「蔡賴配」可望成形，賴清德昨晚表示，這屬於總統權力，不敢評論。不過台北市長柯文哲昨早表示，賴清德就被「做進來」；賴則說，柯快人快語，「我對他的評論，向來都不介意。」

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蔡、賴九月廿四日在黨內初選後首次會面，蔡英文提出副手邀約，賴清德經幾天思考後終於點頭，蔡、賴雙方在九月廿八日民進黨全代會前夕，正式達成「蔡賴配」共識，搭檔參選二○二○總統大選已經定局。

據悉，賴清德思考是否接受副手人選時，曾探詢黨內人士意見。有人建議賴清德接下蔡的副手，二○二四年總統大選時，賴若有意參選，屆時蔡對賴參選的阻力會比較小；若賴不接受副手，二○二四總統大選，蔡可能會支持自己屬意的總統人選，賴參選的阻力就會變大。

賴︰總統權力 不評論

賴清德昨晚受邀出席民進黨立委吳思瑤在台北市典華飯店舉辦的加油餐會，會前媒體問到傳出下週四將宣布蔡賴配，賴清德表示，對於總統搭檔問題，他已多次公開說明這屬於總統的權力，他沒有額外補充。

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