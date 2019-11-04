焦點評論》吳韓的政治習題

國民黨主席吳敦義。（記者方志賢攝）

2019-11-04 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

國民黨是目前的最大在野黨，其內部權力的競逐分合，可能牽動台灣政局的變化，當然值得觀察。尤其，明年一月大選完成之後，國民黨各山頭的勢力消長，將會產生何種不同的政治效應，現在就應該預測與解讀，才可能掌握決策機先。

論國民黨當前的核心矛盾，沒有比主席吳敦義與總統參選人韓國瑜之間的權力拉扯，更為突出的議題。這套二○二○佈局，可以初選為分界。初選之前，吳韓是合作關係；初選之後，吳韓在席地分食時發生了齟齬，雙方的歧見，在不分區立委名額的安排上檯面化。

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這起任官封爵的相互駁火，不僅圈內周知，而且早就轟動到對岸，進入中國國台辦的情蒐研判系統。最近，民進黨主席卓榮泰主動加入戰局，擰著自己的嘴巴仔，諷刺吳敦義「臉皮厚」，讓這樁國民黨的家務事正式進入主席對決的政黨攻防層次。

卓主席連番反問吳主席：韓國瑜落選會負責下台嗎？國會未過半會下台嗎？看似為韓國瑜幫腔，為國民黨立委助勢，不過基於政黨競爭的常理，前述當然不是卓主席的本旨，他這麼做，目的在用紅筆來回畫重點，以提醒選民注意，提高社會對國民黨的惡感，降低國民黨的支持度與政黨票。

吳主席當然不甘示弱，立馬回嘴「有些主席自己提自己選總統，那不更厚臉皮嗎？」這話打到很多人，二○一六的朱立倫算不算？現在的宋楚瑜算不算？吳敦義之所以無論如何要「挺住」這一關，正與選後大勢有關。不可諱言，韓國瑜可能敗選的風險目前已經超過五成以上，甚至可能波及黨籍立委，針對黨內選後算帳、韓粉洩憤的可能性，吳的主席一位能保、不能保，確實變數變大，吳若欲繼續維持政治生命，不想就此下課，必然要努力在不分區保住最後陣地，以備未來進可攻、退可守。

可以預見，立委提名登記前，韓陣營會聯合馬朱勢力要求分配提名權，吳主席則會運用其掌握黨機器的優勢，「不計怨謗」地防守。如果韓陣營贏了，韓國瑜不論在總統大選是輸是贏，今後都將取得是否轉戰黨主席的主動權；如果吳敦義如願進入安全名單，選後即使主席寶座被奪，吳將建立橋頭堡，得與韓等其他黨內勢力繼續分庭抗禮。

話又說回來，民進黨如果選情不佳就不必談了，選後只有看國民黨呼風喚雨；倘若，民進黨自評總統勝率不錯、立委選情可以改善，那麼針對未來四年的政局發展，面對主要競爭對手國民黨，肯定最樂見吳韓兩敗俱傷；若退而求其次，是韓長吳消、還是韓消吳長好？恐怕仁智互見。就政策路線來說，特別是兩岸關係，吳敦義比較穩重，韓國瑜不可受控；就競爭優勢而言，吳敦義可能是個老練角色，韓國瑜或許比較好應對？

政治的趣味就在這裡，沒有絕對的答案，如果沒有國家認同的分裂，當然要留著國民黨能人，來制衡民進黨不要走向腐敗。

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