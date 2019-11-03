新聞解讀》朱吳政治算計

吳敦義、朱立倫對於韓國瑜競選總部主委一職，不約而同的「敬謝不敏」，極可能是放眼明年一月大選之後的政治局勢。（資料照）

2019-11-03 05:30:00

記者施曉光／特稿

韓國瑜競選架構中最重要的總部主委職務人選迄今難產，兩位藍營內部點名的最適合人選吳敦義、朱立倫，昨天一個說「我會再跟立倫，給他PUSH一下」，另一個跳針「最好還是讓黨部跟競選總部二合一」，把球拋回給吳敦義，兩人活像大打太極拳。

雖然信誓旦旦明年要重返執政，但藍營正在重演二○一六的情況。巧合的是，四年前扮演總統參選人的朱立倫，當時傳聞屬意的競選總部主委人選，就是副總統吳敦義，但始終未獲吳的應允，一直拖到競選總部開張的前一天，才匆匆由胡志強「緊急救援」。

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韓國瑜七月初選出線後，曾當面邀請朱立倫擔任競選總部主委兼總幹事被婉拒，黨內力促「韓朱配」，朱立倫也沒有意願，後來黨內寄希望於吳敦義接主委，又被吳一口回絕，宣稱只能掛名「榮譽主委」，朱立倫最近回應是否接韓總部主委時，「歷任主席擔任『榮譽主委』是自然的情況」的一席話，格外耐人尋味。

打開天窗說亮話，四年前吳敦義拒接朱立倫的競選主委，無非就是看壞朱的選情，不想打一場沒有希望的仗，最後落得「敗軍之將」。四年後換韓國瑜登場，吳敦義又以難兼顧立委、總統選舉為由拒絕，如果下週中常會核備的不分區名單，如同組發會日前宣告吳敦義確定列入政治組，而且是在安全名單，恐將難免外界諸多聯想。

至於朱立倫，照理說有過四年前的「切膚之痛」經驗，應該較能將心比心，出手幫韓國瑜，但一下子暗示要比照吳敦義當「榮譽主委」，一下子又主張競選總部、黨部二合一，話說穿了，恐怕吳、朱兩人背後政治算計都一樣。

歸根究柢，吳、朱對於競選主委一職，不約而同的「敬謝不敏」，極可能是放眼明年一月大選之後的政治局勢。目前選情未脫離低迷的韓國瑜，如果一月敗選，無論是吳敦義因選舉結果請辭，或轉戰立法院，所衍生的黨魁補選，如果現在答應擔任韓的副手或競選主委，朱立倫屆時背負「敗軍之將」將何以言勇？

韓國瑜昨面對媒體詢問朱立倫是否會接主委一職時，只能尷尬的放低姿態說，「你看看朱市長眼神怎麼樣？」

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