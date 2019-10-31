高雄今審總預算 預算規模創紀錄 綠議員要求韓列席報告

高市議會31日進行總預算審查，民進黨議員要求韓國瑜列席報告。（記者葛祐豪攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者葛祐豪、黃旭磊、許麗娟／綜合報導〕高雄市長韓國瑜請假拚總統大選，但今天開始，高雄市議會將進行總預算審查，民進黨團昨表示，這是韓國瑜上任後，第一次自己編列的預算，預算規模達一四六五億，破了歷史紀錄，且有許多浮編的狀況，要求韓國瑜今天下午要列席總預算付委審查，並強調「沒有市長，就沒有預算、沒有付委」。

韓：依法請假打選戰

對此，韓國瑜指出，現在兩個政黨候選人打選戰，一個有領薪水、一個沒有領薪水，還一天到晚被民進黨高雄市議會黨團修理。他說，高雄市過去有三位代理市長的經驗，包括葉菊蘭、陳其邁、許立明，他希望高雄市議會的議員能夠全力支持高雄市今年的總預算，他現在是專心請假，且依法請假、專心打選戰。韓國瑜也不忘補充：「而且我沒有任何薪水。」

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高雄市副市長葉匡時也說，九月下旬的時候，韓市長不是有來議會跟大家報告他預算編列的情況？在韓市長請假之前，已經跟議會做過預算相關的報告了。

民進黨團：沒市長、沒預算、沒付委

高雄市議會民進黨團幹事長陳致中表示，這是韓國瑜上任後，第一次自己編列的預算，更牽涉一四六五億的總預算，如果韓國瑜沒來報告，是對民意的不尊重、也是怠忽職守，「如果他沒有來，黨團絕對會採取必要手段」。

1465億元總預算創歷史新高

議員李喬如說，高雄市政府一四六五億的總預算破了歷史紀錄，她要求韓國瑜今天下午要列席市議會，向高雄市民報告預算的方向、目標，「沒有市長，就沒有預算、沒有付委」。

據查，高雄市一○六年總預算一二八九億元、一○七年度一二九三億元、一○八年度一三三四億元，一○九年度則一口氣增加一三一億元、達一四六五億元。

韓強調教育 教育局預算卻減少

議員黃文益強調，這會期是預算會期，發現有許多預算浮編的狀況，錢沒有花在刀口上；韓國瑜口口聲聲說教育很重要、要推動雙語教育，但教育局佔整體預算比重，從去年的逾三十一％降到今年二十八．六％。

教育局長吳榕峯表示，明年度預算減列，重大政策增列不受影響，包括中央前瞻計畫補助幼兒園經費，計畫完成減列三．七二億元，年改退輔一．八億元也省下。至於增列部分，包括校園裝設雙機兩億多元、寒暑假安心餐券七千兩百多萬，還有雙語師資預算都增列，預算案不影響幼兒園明年八月後增班一九九班等重大政策。

黃文益說，其餘預算比重減少的，還包括社會局、勞工局、環保局、消防局、農業局、經發局、海洋局、觀光局，增加的是水利、工務局，代表韓國瑜認為除了路平跟清淤，其他各局處的要求都可以視而不見，韓國瑜應該來議會說明。

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