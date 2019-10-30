中共統戰文工團 巡演藍營縣市

陸委會。（資料照）

2019-10-30 05:30:00

〔記者陳鈺馥、鍾麗華／台北報導〕中國紅色滲透又一樁！由中共統戰部所轄「中國僑聯」主辦的文化統戰活動，將於十一月登台巡演。據了解，該表演由中共官方色彩濃厚的「煤礦文工團」擔綱，專門至國民黨執政縣市巡演，對此，陸委會表示，中國僑聯文化交流部部長劉奇等一行四十一人的申請案，經移民署召開聯合審查會後，除不同意劉奇一人來台，其餘表演人員同意來台，但不得從事與許可目的不符活動等事項。

官員表示，該活動以兩岸藝術教育交流名義來台，取名為「親情中華、歡聚台灣」文藝晚會，用免費吸引民眾觀賞，但主辦單位「中國全國歸國華僑聯合會」（簡稱中國僑聯）是中國共產黨僑務組織。官員指出，該活動有三個主辦單位，中方是中國僑聯，台灣有中華僑聯總會及救國團旗下「中國青年大陸研究文教基金會」。

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團長具「中國僑聯」身分 我拒入境

至於演出單位「煤礦文工團」成立於一九四七年，為中共國家級藝術團體，曾是「國家安全生產監督管理總局」直屬事業單位，早年專門在共匪大本營楊家嶺，表演給中共領導階層欣賞。

民進黨立委賴瑞隆表示，對這種以文化展演名義進行的統戰活動，國安單位應強力介入調查，若違反規定，主管機關應禁止來台，並取消該活動。

陸委會強調，政府對於合於規範的兩岸各項交流，一向抱持正面態度，但不希望陸方藉由民間交流場合，對台灣社會進行政治宣傳等統戰分化行為。相關官員指出，該巡演活動二○一四年至二○一八年均在台演出，邀請單位已依聯審會意見，補充說明無宣傳兩岸一家親、無來賓致詞與直播或錄播，惟因中國僑聯負責兩岸僑界統戰工作，並不同意團長劉奇來台。

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