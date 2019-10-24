林宅血案、陳文成命案 一月前可望解密

2019-10-24

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委段宜康昨於立法院質詢時，詢問林宅血案、陳文成命案等政治檔案解密進度。國安局長邱國正表示，兩案他都看過，若不解密的確會啟人疑竇，「該公開就公開」；國安局官員指出，陳文成命案、林宅血案檔案已提供給促轉會，依政治檔案法期效，明年一月前「該解密會解密」。

邱國正︰不解密 會啟人疑竇

立院司法及法制委員會、外交及國防委員會昨舉行聯席會議。段宜康質詢指出，邱國正七月上任國安局長當天，總統蔡英文在臉書發文要求，包括林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等相關政治檔案，仍有一部分被國安局列為永久保密，希望國安局與促轉會密切配合，積極推動解密，這些檔案的解密進度為何？

邱國正答詢表示，陳文成命案跟林宅血案，已配合促轉會提供資料。國安局官員補充說，包括陳文成命案、林宅血案等廿案、八十卷，已於八月廿八日提供給促轉會，但目前尚未解密，未來依「政治檔案條例」相關規定，於明年一月前完成處理，「該解密會解密」。

段宜康指出，除非是涉及情報員的機密，不然關於國內異議份子的政治偵蒐應通通解密，否則外界會懷疑，像林宅血案和陳文成命案，是不是國安局授意的，或國安局在保護凶手？

邱國正說，兩案他都看過，沒有解密的話，的確會啟人疑竇，所以會朝解密方向去做，但要考量現在還在工作的人，解密後是否造成洩密等影響，絕對要過濾，若沒有這種考量與影響，他個人認為「該公開就公開」。

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