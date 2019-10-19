韓國瑜今明台南造勢 民進黨發起反制

2019-10-19

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今（十九日）、明（廿日）兩天將到台南造勢拚選舉，今晚在市區水萍塭公園舉辦首場造勢晚會，前總統馬英九、黨主席吳敦義和韓國瑜將同台。泛綠陣營發起「拒絕韓國瑜」行動反制。

民進黨 預告抗議將遍地烽火

台南市議會民進黨團昨天痛批韓國瑜是詐騙集團，台南人反對詐騙，拒絕韓國瑜，預告抗議將遍地烽火，很多年輕朋友及民眾將會在沿路舉布條抗議，要讓韓國瑜知道台南人並不歡迎他。

民進黨台南市黨部今天下午二點也將在蔡英文總統台南市競選總部，與民進黨高雄市議員組成的「高雄韓流痛苦經驗團」，舉辦「如影隨形、拒絕詐騙」記者會，將以具體事證說明落跑市長韓國瑜政策詐騙、拒絕監督、荒廢市政的事跡，向台南市民報告。

基進黨 今天下午辦快閃嗆韓

台灣基進台南黨部今天下午四點半也將在韓國瑜舉辦台南青年座談會的對面人行道，舉辦「請假百日扮庶民，市政停擺苦市民」快閃活動嗆韓；立委郭國文今天上午九點十五分另在善化競選總部舉辦「拒絕韓流傷害台南農業」記者會，郭國文說，高雄市長一放「韓假」，就來台南大肆造勢。但今年三月立委補選，韓國瑜與謝龍介到台南來做了什麼承諾嗎？承諾兌現了嗎？民眾還能相信國民黨執政，就能把農產品賣出去嗎？預告將揭露韓流背後的跳票謊言。

韓、馬、吳 今晚水萍塭合體

韓國瑜在台南傾聽之旅，昨晚到台南知名的龍崎文衡殿參拜，受到支持者歡迎，今天先到新營太子宮舉辦座談會，再到北門南鯤鯓代天府參拜，隨後前往立委參選人李武龍、林燕祝競選總部、東區市議員曾信凱服務處，再到安平永華路與青年座談，晚上則在水萍塭公園舉行造勢晚會，前總統馬英九、黨主席吳敦義和韓國瑜將同台。明天行程則有參拜大天后宮、童小芸競選總部、參拜鹿耳門聖母廟、出席觀光產業政策座談會、黃金海岸淨灘、晚上至花園夜市。

民進黨議會黨團總召、立委參選人林宜瑾說，高雄的慘痛經驗絕不能讓它在台南重演，請韓說清楚對中國的態度，如果韓連最基本的主權都沒辦法回答，面對這樣的候選人要來台南，相信台南人一定會很多有具體的行為抗議。

前內政部長李鴻源昨天應邀南下長榮大學演講，對被點名韓的副手人選，他說，「從來沒有人跟我接觸過這件事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法