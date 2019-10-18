統戰團攻陷通霄中、小學

2019-10-18

一人只收千元 中方招待交通食宿

〔記者彭琬馨、鍾麗華、蔡政珉／綜合報導〕民進黨立委黃國書昨與苗栗縣議員羅貴星共同召開「苗栗中小學攜生赴中國，統戰交流變滯留」記者會，指苗栗通霄國中、通霄國小藉體育、教育交流名義前往中國，交通食宿卻由對岸招待，根本是「接受中國統戰」，要求相關單位密切注意，並建立通報機制。

黃國書表示，通霄國中原藉戶外教學名義，要求學生在學期中請公假被苗栗縣政府教育處駁回，通霄國中仍帶了一百多位學生去中國，台灣學生去對岸參訪只要交新台幣一千元，到中國後的船票、旅遊保險、食宿交通費用等由中國全額補助，這種參訪中國建設偉大的行程，就是在對台灣學生統戰，「我們能不防嗎？」

苗縣教育處 曾回復兩校不宜前往

陸委會副主委邱垂正說，主管機關苗栗縣政府函覆學校的公文，表達未予同意，有關該校仍赴陸交流是否違反相關規定，尊重主管機關依權責處理。

苗栗縣政府教育處表示，教育處收到兩校出國參訪公文時，已於四日即回復兩校不宜前往參訪。但仍有通霄國中七十二名美術班、體育班學生及六名教職員隨行，通霄國小則以女壘、棒球隊廿二名學生，及教師、教練三人，另有七名家長隨行。

近百學生參加 主辦為柯姓台商

教育處強調，學校進行兩岸文教交流活動，都應該依照相關規範，且不應有政治目的及政治性內容，以免損害我方尊嚴與立場。 通霄國小校長彭鴻原說，並未聽聞有與對岸官方接觸，單純只有文教交流，且都是以柯姓台商個人名義舉辦。

通霄國中校長羅士侃則說，因學生相當開心可以出外參訪，校方也站在成全立場，並利用連假前往。之前接獲訊息曾發現是「海峽兩岸社會組織服務中心」主辦，但當時資料顯示該組織負責人為柯姓台商，所以未多加查證是否為對岸官方組織，的確有疏失。

據了解，這名柯姓台商背景，年約五十歲，被稱「柯董」，出身苗栗縣苑裡鎮，年輕時即前往中國發展事業，於中國蘇州、深圳設廠，經營化學原料為主。柯董與學校接觸時，向校方表示因經營事業略有小成，欲回饋鄉里。

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