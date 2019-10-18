台灣缺席INTERPOL年會 美英德澳紛聲援

2019-10-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（ＩＮＴＥＲＰＯＬ）第八十八屆大會今將落幕。美國在台協會、德國在台協會、英國在台辦事處與澳洲辦事處昨紛紛為台灣發聲。美國直言台灣出於「純粹的政治因素」無法參與，德國對台灣無法參與、無法取得預防全球犯罪和恐怖主義的資源，表達遺憾。美德兩國更重砲批評，「將執法政治化只會助長犯罪」。

ＩＮＴＥＲＰＯＬ正在智利舉行年會。我國於二○一六年重啟推動參與ＩＮＴＥＲＰＯＬ，刑事局曾三度致函希望參與，前兩年遭到「請聯絡北京中央局」的嚴厲回絕，今年則未獲得正式回覆，無從參與。

美、德砲轟︰執法政治化只會助長犯罪

美國在台協會（ＡＩＴ）與德國在台協會昨發表近乎完全相同的聲明挺台。綜合聲明指出，世界各國正齊聚一堂，共同討論執法合作，但台灣「出於純粹的政治因素仍被排除在外」，無法取得能夠預防全球犯罪和恐怖主義的資源，也無法做出貢獻。美國與德國並異口同聲批評，「將執法政治化只會助長犯罪」。

英國在台辦事處聲明，英國政府支持台灣有意義貢獻於打擊組織犯罪等國際事務，「我們樂見台灣在全球執法上的持續貢獻」；澳洲辦事處表示，歡迎台灣對全球執法的貢獻，也認同打擊跨國犯罪需要與全球所有執法積極會員的合作；日本台灣交流協會十五日也分享外交部製作的聲援影片表達支持。

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