國民黨再祭黨紀 開除兩名嘴黨籍

2019-10-18

〔記者施曉光／台北報導〕為了力保總統參選人韓國瑜，消除黨內雜音，國民黨中央考紀會昨決議開除多次在媒體公開質疑韓國瑜選舉策略的黨內青年次團「草協聯盟」發起人李正皓，以及日前爆料黨內有「換連3.0」的名嘴鄭佩芬，最快提報下週中常會通過開除黨籍。

李正皓、鄭佩芬 被指汙衊黨與韓國瑜

國民黨指出，李正皓日前經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，並暫予「留校察看」的建議，但仍然繼續以不實言論造謠汙衊韓國瑜及黨內立委參選同志，因此決定開除黨籍。

國民黨並指出，鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊黨，近日還以不實的「換連3.0」言論詆毀國民黨及多位黨內同志。

根據鄭佩芬日前在政論節目指出，國民黨早已啟動「換連3.0」，準備卡位二○二四總統大選。所謂「換連3.0」是指二○○四年總統大選時，時任台北市長馬英九沒有全力支持國民黨總統候選人連戰，理由是如果連戰當選，就會連任八年，接著宋楚瑜再當八年，但若連戰沒選上，馬英九就有機會選二○○八年總統。這也是目前國民黨大咖沒有大力幫韓國瑜的原因，大家都在卡位二○二四總統。

李正皓昨透過臉書回應，這就是「國瑜黨」，解決不了問題，就解決提出問題的人，韓國瑜現在就像「沒有穿衣服的國王」，這個難堪的事實被小孩揭開後，惱羞成怒的國王懲處指出事實的小孩。

鄭佩芬昨受訪時僅回應沒有意見，無意提出申訴。

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