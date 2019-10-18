焦點評論》民進黨嫌票太多？

2019-10-18

記者楊淳卉／特稿

民進黨不分區立委提名委員會成立延宕，引發諸多議論，然而深究各派系爭執核心，其實在於後續民進黨不分區立委名單的鋪排。黨內派系紛擾在還未進入到高度政治性的不分區提名階段，就浮上檯面，此時府院黨必須共同跳下來解決，若陷入推諉指責，只怕黨內衝突繼續擴大，甚至不利已不容樂觀的區域立委選舉。

不分區立委提名一直是兵家必爭之地。卓榮泰此次主導提名委員會名單草案，遭遇立法院長蘇嘉全為力保姪子蘇震清進入不分區安全名單，動員派系成員在中執會缺席，上演施壓大戲，直接與卓榮泰對幹。蘇嘉全的動作即便在政治上有效果，卻也導致社會觀感扣分。

另一方面，卓榮泰做為黨主席，事後對外閃躲、沒有態度，也不免讓人懷疑，在提名委員會就鬧得沸沸揚揚，未來不分區名單的提名過程，黨中央是否有足夠的政治能力，扛得住各方壓力與責任？

近來，民進黨內紛爭還不只這一樁，其中出現最多衝突的，就是蔡英文團隊找來爭議人物台南市議長郭信良，擔任蔡英文在台南的後援會總會長。

郭信良除了與地方的民進黨派系沒有互信，最近，還因預算問題與台南市長黃偉哲關係緊張。郭信良近日發表「若蔡賴配成功，台南市部分無黨議員將不挺小英」言論、與新系立委公開對罵，都對蔡英文和民進黨造成一定傷害，也為黨內衝突埋下隱憂。

民進黨總統初選的裂痕，各方人馬已用智慧與耐心好好修補，但現在蔡英文選情才稍稍回穩，黨內馬上就陷入權力爭奪、派系糾紛，不知民進黨是不是嫌自己的票太多了？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法