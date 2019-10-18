高鐵南延屏東 韓：當選歸零

2019-10-18

〔記者邱芷柔、許麗娟、李欣芳／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天在屏東潮州鎮與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，針對交通部拍板的高鐵「左營案」延伸至屏東市六塊厝，韓國瑜形容「跟盲腸一樣」，他若當選總統「這個南延案我們不同意，要重新歸零來思考」。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回擊說，韓市長竟然將高鐵南延到屏東稱為「盲腸線」，顯然是把屏東縣當成「盲腸縣」，行政院「不同意」也「不承認」這種對待南台灣的方式。韓國瑜在沒有提出任何評估與理由下，任意揚言要推翻一個歷經藍綠執政、評估多年才成形的政策，這種即興的決策風格非常嚇人，建議韓市長拚選舉之餘，開支票前還是要三思。

韓座談會 地方盼延潮州

不過，這場國民黨在潮州舉辦的座談會上，多位發言者均認為，高鐵南延到潮州的效益比六塊厝大，未來前進東部也更適合。

韓國瑜的國政顧問團總召張善政也批評，交通部拍板的高鐵南延是「避重就輕、交差了事、騙選票」。他強調韓國瑜當選總統後，高鐵南延會重新評估，根據高屏地區的需求，把高鐵、高捷、台鐵綁在一起規劃，把高屏地區的繁榮一起搞起來。

韓國瑜表示，如果他當上總統，現在行政院宣布的南延案，要重新歸零，「不能選舉到了，用中央政府的資源，下來做一個像盲腸線的高鐵」，就像高雄林園一到選舉就喊捷運南延林園，「狼來了、狼來了，選舉結束，統統都沒事」。

張善政：南延案避重就輕

韓國瑜說，捷運到屏東他個人認為是可行性最高，且效益最大，能提供所有高屏地區的交通網、生活圈全部一體化。韓也不忘再度提出蓋國際機場的規劃，他說，台灣兩大問題，第一是貧富不均、第二是南北發展不平衡，他當選絕對不會忘記中南部。

Kolas回應時強調，高鐵南延至屏東是經過歷年多次的討論，至於路線的選擇，是交通部經過專業的評估選定，不但兼顧交通正義與平衡城鄉差距，也為未來南台灣的產業發展鋪設重要的交通建設，同時會搭配周邊鐵、公路建設連接周邊市鎮作為配套，是一個創造多贏的交通政策。

政院：專業評估創造多贏

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，國家重大建設需要有長遠眼光的領導人，韓國瑜今天仍在屏東市參訪，建議韓應向屏東市民公開說明，反對高鐵設站屏東市。

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