台中》向年輕人催票 林佳龍看好泛綠選情

2019-10-14

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部長林佳龍十三日到第五選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程競選總部，參加選務會議，並宣布擔任莊競程競總主委。同時，林喊出「疼惜林佳龍，票投莊競程」。

幫莊競程打選戰 林盼莊能殺出重圍

對於台中市整體立委選情，林佳龍表示，民進黨現任四席立委應可順利當選，若投票率衝到七成五，洪慈庸、莊競程與陳柏惟都很有可能當選。

林佳龍除了擔任總統蔡英文台中市競選總部主委以外，昨天又宣布接下莊競程競選總部主委，下午親自主持選務會議並為莊的輔選幹部加油打氣，林佳龍也有信心莊能突破「艱困選區」。

國際情勢、小英施政佳 對綠營有利

對於蔡英文選情，林佳龍表示，在台中市感受到小英總統的支持度很高，去年市長選舉時，有些議題對執政黨不利，現在皆一一解決，國際情勢及施政成績都對蔡總統有利，而討厭對手的人高達六成多，所以民進黨穩健前進，一定可以贏得選舉。

至於立委選舉，林佳龍說，蔡總統是強大的母雞，而對方的母雞是韓國瑜，有人說現在台灣最大黨是「討厭國瑜黨」，國民黨立委參選人面臨要不要和韓國瑜聯合競選的困境，一加一減就差很多。

力促「抗中保台鐵三角」成形打選戰

林佳龍指出，他在促成洪慈庸、莊競程與陳柏惟組成「抗中保台鐵三角」，互相拉抬，他相信年輕人最後會出來投票，因為在香港「反送中」運動中，大家看到年輕人及未成年人都站在第一線，台灣人有機會用選票決定自己國家的未來，選總統、立委就是在選我們自己的主權跟人權，年輕人只要踴躍投票，可以降低地方派系與綁樁買票的效果，民進黨當選的席次會大增。

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