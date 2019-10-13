中市立委選情初探 民進黨防第三勢力搶票

2019-10-13

評估「坐四望五搶六」

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨在台中市八個選區自提六席，與友黨合提一席、禮讓無黨籍一席，隨著總統蔡英文的氣勢回溫，立委選情跟著加溫。綠營評估，爭取連任的四席立委選情相對穩定，退出時力的洪慈庸選情五五波，而三位新人雖需努力，但仍有機會，選情還會因第三勢力的挑戰有所變化，目前呈現「坐四望五搶六」局面。

民進黨在台中市提名六位立委參選人，第一選區蔡其昌、第四選區張廖萬堅、第五選區莊競程、第六選區黃國書、第七選區何欣純、第八選區翁美春。

第二選區與台灣基進黨合作，共提陳柏惟；第三選區支持無黨籍的現任立委洪慈庸。

民進黨台中市黨部主委何明杰及蔡英文台中市競選發言人陳世凱表示，本屆立委選舉，民進黨當選五席，另外一席是洪慈庸，綠營就攻下六席。

但民進黨氣勢在去年底盪到谷底，近期隨著小英選情回溫、韓流退燒，綠營評估，現任四席立委蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純選情穩定，不要掉以輕心，有機會連任；而洪慈庸的可能對手、現任副市長楊瓊瓔，基層耕耘深，又有行政資源，兩人實力相當；至於民眾黨推出的里長張睿倉，是否會瓜分兩人票源，有待觀察。

新人陳柏惟打非傳統選戰，對手顏寬恒陸軍強盛，但陳柏惟有民進黨組織協助，若能空軍加陸軍，實力不容小覷。

莊競程是政治素人，面對政壇老將沈智慧，挑戰雖大，但郭家軍的郭昕宜、民眾黨的謝文卿，都可能加入戰局，綠營評估郭、謝瓜分藍營選票的機率較大。

翁美春雖首次選立委，對手是現任立委江啟臣，但翁有多屆市議員資歷，參選以來勤跑基層，加上若有小英總統選票加持，後勢看好。

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