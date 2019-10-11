藍營國慶大會 李佳芬遲到 馬吳等不到同台

2019-10-11

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬昨與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義出席同場民間自辦的國慶大會，但李佳芬卻比原定出席時間遲到近一小時，讓馬、吳枯等，也錯過與馬同台，兩人錯身而過，馬韓關係再度受到矚目。

馬英九在九月八日韓國瑜新北造勢場合遭韓粉中斷演說噓下台後，日後一連串事件讓馬、韓關係出現變化。昨天雙十國慶，韓國瑜待在高雄，由李佳芬代表出席泛藍民間社團在國父紀念館舉辦的國慶大會，馬英九、吳敦義也到場，李與馬、吳互動備受關注。

依據馬、吳、李先前公布的行程，三人都會在昨下午二時出席。馬英九最早抵達未受訪，吳敦義準時到場，被問到希不希望韓國瑜與馬關係好點？吳對此樂觀地說，李本來就是韓的夫人，「應該的啦」。

不過，李佳芬傳出因錯過高鐵遲未出現，馬英九、吳敦義依序上台致詞，為韓國瑜及國民黨立委參選人催票，兩人在台上並肩而坐，交頭接耳，但還是盼不到李，李最後遲到近一小時，在馬、吳都離開會場後才抵達，再度同場不同台。

李佳芬致詞時強調自己代表韓國瑜到場，向各位朋友道聲感謝，指小時候都說光輝十月，今年真的可以看到光輝十月，在高雄很多人看到國旗，眼淚就掉下來，「我們要找回我們的國家」，讓中華民國招牌重新擦亮，以國家為傲。

李佳芬表示，在韓國瑜參選總統的過程中，有時她會忘記韓在選總統，而是跟所有朋友在走對的道路；韓說「莫忘世上苦人多」，應該成為中華民國重要價值。

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