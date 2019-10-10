《焦點評論》台灣暖實力

2019-10-10

記者呂伊萱／特稿

第三屆玉山論壇昨圓滿落幕。今年玉山論壇「全面升級」，與會外賓層級提高、多位南向國家現任官員出席，會談內容從抽象理念的高空落地，成為一個個與台灣的合作故事，實踐願景的樣貌可期。做為新南向政策的全新平台，「玉山」經過三年打磨，著實擦亮了「台灣暖實力」的招牌。

今年玉山除了美國副助卿和加拿大前總理等會議必備的「亮眼大咖」，多位與談人來自南向國家大學院校，或印尼工業部、印度旁遮普邦、越南勞動部、菲律賓農業部、泰國教育部、馬來西亞最大執政黨人民公正黨等單位，加上技職教育聯盟和農業研究機構聯盟等國際組織，也有大型企業，出席名單令人驚豔。

這些人官銜不一定高，但都是專業領域中的一線執行者，與純粹學術交流相比，火花更為實際。例如印尼萬隆理工學院教授印丹‧阿瑪，分享他參與的台灣印尼合作的登革熱抗疫計畫，該計畫橫跨印尼衛生部、萬隆市政府、台灣衛福部疾管署和中興大學等單位，「我們從台灣學習知識，希望找到印尼應用的解方」。

菲律賓農業部植物局副局長格倫，講述菲律賓農業部透過台灣駐菲代表處合作的鈕扣菇種植計畫，台灣政府提供技術和專家，訓練菲律賓的年輕農人，今年才開啟的計畫，現在已經能夠收成。

亞太農業研究機構聯盟秘書長拉維，從區域眼界，討論如何透過一個個的在地計畫，推廣農業的包容性政策。

所謂區域共榮的願景，正是因以人為本出發，透過共同價值和語言，跨越國界，編織出台灣和區域的鏈結。

新南向政策從端上台開始，就時常被質疑和過去的南向政策並無不同，被當作新官上任的噱頭把戲。但三年來的玉山論壇，在產官學界與公民團體的努力澆灌下，新南向政策在這個平台裡，已長出「以人為本的夥伴關係」的扎實果肉。

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