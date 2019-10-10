黨內會議被質疑列不分區首位 吳敦義：從未考慮

2019-10-10

是否列入不分區 「還在考慮中」

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義是否列入不分區立委名單第一位受到關注，國民黨昨召開勞工工作委員會，會中有人當面質疑吳敦義，指他不應該列入不分區名單第一名。吳敦義首度表態自己從來不做這種考慮；但對於是否列入不分區，吳只說還在考慮中。

據與會人士指出，一位南部職業工會理事長當著吳敦義的面說，聽聞吳準備把自己列為不分區第一名，這樣對於國民黨的政黨票並無幫助，當場建議吳敦義應該列在當選名單邊緣。

首位？邊緣？中常委爭論

勞工出身的國民黨中常委姚江臨則認為，如果吳敦義列入不分區名單，對國民黨的選情更好，那當然最好，而且吳做為帶兵打仗的人，就一定要放在最前面，怎麼會排在後面呢？

但中常委李昭平表示，吳敦義放在不分區首位沒有意義，而且黨內有人認為，吳敦義若要列入不分區名單，應該放在安全名單的後面一到二名，這樣可以激起支持者一起往前衝，才是有意義的事情。

中常委曾文培則說，黨內各種聲音都有，也有各種理由，但他認為既然吳敦義列入不分區，就不是只擔任陽春立委，而是要奪回立法院長寶座，應該列在安全名單之內。

國民黨勞工工作委員會昨通過由中常委侯彩鳳接任主委一職，並決定在總統參選人韓國瑜十一月初競選總部成立當天同步成立全國勞工後援總會。

吳盼立委參選人全壘打

吳敦義稍早主持立法院本會期黨團幹部布達授證儀式致詞時表示，蔡政府三年多來執政乏善可陳，明年國民黨要團結，讓韓國瑜當選，並希望藍軍立委參選人可以全壘打，以創造國民黨重返執政、撥亂反正的新時代。

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