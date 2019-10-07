國防自主 今年釋商金額1300億

2019-10-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」正式登場，其半官方活動性質，除為政府官員接觸管道，也是台、美兩國軍工產業廠商重要交流平台。我國近年採行「國防自主」政策，根據今年度「國防報告書」揭露，政府資源釋商規模今年估計將成長至一三○○億元，藉此提升國防自主能量。

據了解，不少美方軍工業者今年仍會參加「美台國防工業會議」，和我方代表進一步交流。至於我國扶植國防工業的作為，根據國防部日前公布的「一○八年國防報告書」內容顯示，我國國防資源釋商，可分為「武器裝備獲得」、「武器裝備維持」以及「一般性軍需品」等三類，且政府秉持「國內廠商有能力供應不向外採購；能量不足部分輔導提升技術水準」原則，將國軍武器裝備研發，產製、維修和戰訓等一般性軍需，由民間獲得或釋放給民間。

國防報告書公布數據顯示，我國近三年釋商金額呈正成長趨勢，分別為一○六年一○一六億餘元、去年一一八四億餘元、今年一三○○億元，藉此鼓勵國內廠家投入國防產業、擴大內需、活絡經濟產能，並逐步提升國防自主能量。國防部智庫「國防安全研究院」日前也曾發表相關報告指出，國軍歷年釋出重大計畫，有八輪甲車、經國號戰機性能提升、沱江艦、衛星通信系統及裝備商維等，都是厚植國防產業能量的作為。

另外，「一○八年國防報告書」也針對國機國造、國艦國造等產業效益進行評估，耗資六八六億餘元的高教機國造，產業擴張效益約一五○○億餘元，至於今年「國艦國造」預算約一一○億餘元，經濟效益約二七五億元。另外為使資安產業能量升級，國軍今年也編列廿二．五億餘元預算挹注此領域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法