美台國防工業會議 假訊息納入議題

2019-10-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一年一度的「美台國防工業會議」在美東時間六日登場，我國國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群所率代表團已赴美。根據會議議程所揭，美方表定出席層級和往年相當，由美國國防部副助理部長海大衛、美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健與會。根據「美台商會」公布訊息，包括我國「整體防衛構想」、假訊息等，都將成為討論焦點。

美台軍演話題 仍受關注

今年「美台國防工業會議」在美國馬里蘭州舉行。根據議程，我國代表團在美東時間六日晚間抵達；隔日上午由張冠群、莫健等人發表演說；晚餐時間則由海大衛發表主題演講。由於海大衛在去年會議中，表達對美台軍演等具體合作有「各種可能性」的態度，縱使美國國防部助理部長薛瑞福在事後被問及軍演時，稱「沒有計畫」，但其所代表的美方態度仍受關注。

根據既定議程，今年會議將分五階段安排專題會議，包括台海安全研究中心主任梅復興、前國防部副部長陳永康、民進黨立委王定宇、國民黨立委許毓仁、國防院副執行長歐錫富、美國知名學者易思安、費學禮等人，將在論壇擔任主持人、講者。這場會議將在八日中午結束。

至於「美台國防工業會議」討論主題，根據「美台商會」公布訊息，今年將延續去年會議，討論我國「整體防衛構想」（ODC），且進一步探討未來我國政治情勢及科技、軍備、經費與部隊結構變化，會如何影響整體防衛構想，甚至產生變化。另也將討論我國各種層次威脅、封鎖，甚至爆發戰事時，可能遭遇的攻擊手段與因應方式，並探討美國與其他我國友邦的潛在扮演角色。

值得注意的是，我國受假訊息危害甚深，今年的「美台國防工業會議」，除探討中高等級的威脅，另也延續往年探討網路安全議題，著墨於低等級的平時威脅，包括各種政戰作為、假訊息等，都納入議題之中，同時就我國整體防衛構想或其他做法，能否因應低強度威脅進行討論。

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