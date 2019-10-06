韓系李偉華接國民黨宜縣黨部書記長 傳與主委爆心結

2019-10-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣藍天志工團長李偉華，由黨中央指派，近日接任縣黨部書記長，完全跳過縣黨部主委張建榮；李未上任，就與張建榮爆心結。張批評李偉華對外「話太多」；張還說，李偉華歸他管，權力不會大於他。李偉華回應，做任何事都會尊重主委，目標就是把明年選戰打贏。

黨中央指派 主委批李「話太多」

國民黨書記長王明通上個月心肌梗塞離世，書記長懸缺至今；國民黨主席吳敦義為了明年大選，屬意參與宜縣立委黨內初選失利，力挺韓國瑜的李偉華擔任，以便地方與韓國瑜團隊溝通，藉由韓的聲勢輔選立委提名人呂國華。

李偉華對於接任書記長一事，曾對外說「義務職」不拿薪水，響應吳敦義節省開支的人事佈局，並指國民黨在宜蘭選情不差，韓家軍已蓄勢待發，就是要打贏選戰。至於，縣議員黃定和脫黨參選立委，李說，會再與黃定和溝通，希望以大局為重。

張建榮︰書記長還是歸我管的

外傳李偉華與張建榮彼此有矛盾，部分黨員對李也很反彈；此次安排接任書記長，完全跳過張建榮，只是告知；張說，中央黨部有打電話給他。隨即話鋒一轉，批評李偉華接任書記長，權力不會大過他，書記長還是歸他管的，透過媒體或對外許多言論，都是「多餘的」。

張建榮強調，他擔任主委也沒有拿薪水，國民黨在宜蘭重新執政，縣長、議長寶座也是他擔任主委任內拿回來，要超越他很難，黨中央派誰當書記長都一樣，職位都在他下面。

李偉華︰任何事情一定尊重主委

對此，李偉華表示，擔任書記長，做任何事情一定尊重主委，配合主委推動工作，終極目標就是打贏選戰，他參加過立委初選，對黨務嫻熟，對地方狀況也很熟悉，黨員有意見他會盡量溝通，盼團結拚勝選。

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