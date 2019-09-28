王：上天若要我選 會安排一條路

2019-09-28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕前立法院長王金平昨拜會屏東縣政府，對縣政提出建言，屏東縣長潘孟安率一級主管親自接待，兩人分屬不同政黨，王到訪引起外界好奇，潘孟安強調「純粹談縣政」；不過，王金平面對媒體詢問如何取得明年競選總統的門票時，他說，上天若要他選，一定會安排一條路讓他走。

拜會屏東縣政府

昨天的拜訪雖說不談政治，但媒體仍關心王金平的動向，詢問鴻海創辦人郭台銘是否會支持他參選？王金平回說「那當然沒問題！我們老早約定好的，我們是關公兄弟，我老早講過他選我就不選，他現在不選，我當然要尋求這個機會，是不會去強求什麼」。至於與台北市長柯文哲之間關係，王金平則說，盡力在彼此間尋求合作的途徑。

是否與親民黨主席宋楚瑜見面？王金平說，現在還沒有，「我們是老朋友，要見面隨時可以安排」。

王金平表示，自從三月宣布要競選總統後，就積極的準備國政白皮書，並為各縣市未來的建設提計畫，到屏東就是來跟縣長潘孟安做簡報，提供施政參考，已去過雲林、彰化、台中市，屏東是第四站，對屏東建議，包括科技農業加值園區、文化經貿產業園區、海洋綠能等，屏東是他走訪的第一個民進黨執政縣市。

潘孟安則推崇，王金平是台灣近代民主歷史的一部活字典，尤其在立法院期間教導他很多，是「台灣公道伯」，王金平請專家學者從不同角度為二十二個縣市模擬未來發展，對縣府團隊會是一個很大激勵，他樂於站在「純粹縣政探討」的立場，來接待王院長。

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