蔡金樹「被失蹤」一年兩個月 中國國台辦證實危害國安被捕

2019-09-26

〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹在中國「被失蹤」一年兩個月後，中國國台辦發言人馬曉光昨天才在例行記者會證實，蔡金樹因涉從事危害國家安全的活動，於二○一八年七月被大陸有關部門依法審查。

陸委會與海基會昨呼籲陸方應做完整說明並向我方通報，以確保當事人應有權益。總統府與行政院除抨擊中國政府似乎只有政治沒有法治，也強調目前最重要的是確保蔡金樹的人身安全。

名嘴江岷欽日前在政論節目中爆料，蔡金樹遭中國方面以「國安理由」羈押。他並指出，「蔡金樹是藍到底的人，一樣被關」。

海基會十三日證實，蔡金樹親友曾於二○一八年八月底陳情指出，蔡金樹七月廿日前往福建省泉州市參加「兩岸食品交易會」，當時入住廈門一家飯店，但翌日退房後即告失聯。海基會接獲蔡金樹家屬陳情後即去函中國海協會協尋，並透過管道多方查詢，但未獲具體回覆。

馬曉光昨證實蔡金樹涉危害國安遭依法審查，他並稱，「大陸有關部門已經通知了蔡金樹的家屬，不存在一些媒體製造的所謂『失聯』問題。有關部門嚴格依法辦案，並根據法律規定，保障了蔡金樹的各項合法權利。」

陸委會與海基會指出，大陸方面仍未能具體說明蔡金樹所遭押行為、所涉犯罪名及司法程序進度等事項，關於其在陸人身自由、司法程序權益等均未能獲得充分保障，應儘速對外說明釋疑，並保障當事人權益。我政府將持續密注，配合家屬需求，全力協處。

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