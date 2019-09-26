國民黨慰留 郭：別再勾勾纏

2019-09-26

郭辦：郭絕不接受慰留 盼好聚好散

〔記者林良昇、陳柔蓁／台北報導〕郭董想退黨也不准退？國民黨卅一位大老九月十二日登報呼籲團結挺韓，惹怒鴻海創辦人郭台銘，當日宣布退出國民黨，繳回榮譽狀。國民黨中常會昨討論郭台銘退黨案，認可台北市黨部建議，慰留郭台銘，國民黨發言人歐陽龍指出，「郭台銘依然是國民黨黨員，無庸置疑」。

郭辦強調，郭台銘已經堅決表達「退黨」立場，他也絕對不接受國民黨的慰留，盼大家好聚好散。

郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜則代郭台銘表示，他下午約朋友打球，「無黨一身輕」，心情特別開心，希望不要再和國民黨糾纏，「國民黨也不要再來勾勾纏」。

郭日前退黨 國民黨一度揚言將開鍘

郭台銘宣布退黨後，國民黨當下反應激烈，揚言動用黨紀開鍘，組發會主委李哲華更怒批「國民黨哪一點對不起你？」「國民黨又不是菜市場，讓你想來就來，說走就走！」國民黨文傳會代理主委程美華發表聲明抨擊郭「難道是欺騙死去的領導人？」「要選就選吧！何苦演出這段戲。」

不過，郭台銘九月十六日深夜宣布不參選總統後，國民黨態度丕變，大讚「感受到郭董國際級企業家的高度與氣度」，也認為黨紀問題不存在，黨主席吳敦義還說：「他都宣布不選了，我還開鍘？我又不是精神有問題。」

中常會昨天討論郭台銘退黨案，歐陽龍會後轉述，很多中常委提到，郭台銘一樣熱愛中華民國，也是國民黨的好同志，郭雖申請退黨，但郭依然是國民黨黨員，無庸置疑，中常會裡也得到所有常委的認可，予以慰留。

歐陽龍：黨釋出善意 盼郭不計前嫌

歐陽龍解釋，國民黨熱愛中華民國，郭台銘也一直強調熱愛中華民國，「我們有什麼理由在他（郭）宣布退黨後就一定要做實質上的切割？」黨中央希望好的同志留在黨內，這樣的決定也希望能夠釋出善意，盼郭不計前嫌，事情都過去了，大家勇往直前。

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