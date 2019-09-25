黃健庭：郭台銘討厭國民黨分贓官僚文化

2019-09-25

〔記者張聰秋、黃明堂／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘已宣布不參與總統選舉連署，原被郭內定為副手的前台東縣長黃健庭昨受訪指出，郭不選的關鍵原因有四，其中之一是討厭國民黨長期以來分贓的官僚文化。

黃健庭說，由於郭董不選，所以自己沒有退出國民黨的理由，明年總統大選，他和台東縣長饒慶鈴分工，自己輔選張志明選立委，總統輔選則由饒負責，韓只透過饒縣長打電話給他，他不會參與輔選韓國瑜，但「也不會支持蔡英文」。

曾被郭內定為副手 未來不會輔選韓

黃健庭昨應彰化縣政府邀請進行「打造希望城市、啟動幸福列車」專題演講，縣長王惠美幽默介紹黃是「副總統未遂」人選，當場送上一頂「埔鹽順澤宮」的冠軍神帽，還說「這頂帽子會不會送得太晚了」？引來哄堂大笑。

對於郭台銘為何退選？黃健庭受訪表示，有四個原因，第一，郭重視家庭關係和親情，郭媽媽前陣子有病在身，郭盼有更多時間陪伴；第二，香港反送中事件不斷升溫，反中國的發酵效應讓郭無法掌控，更預期蔡英文會被保送連任；第三，台灣選舉文化只重口水戰，忽略真正能為人民帶來改變和幸福的政策討論，讓郭感到失望；最後是國民黨官僚體制和分贓讓郭不能適應。

黃健庭說，郭台銘是政治素人，有話直說，在選舉領域是很不稱職的候選人，郭投入選舉，好像擺在錯誤的戰場，是很大的折損；但郭是有氣度、智慧和勇氣的企業家，關鍵時刻做出退選決定。

外傳郭、黃結緣來自於二○一六年尼伯特風災，永齡教育慈善基金會協助台東災後重建，基金會執行長劉宥彤找上黃健庭的夫人，開啟雙方的互動。被問到為何會與郭台銘有交集？黃健庭說，這要問郭董，或許郭董認同他台東治理的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法