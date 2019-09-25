ICAO大會登場 國際空前挺台

2019-09-25

〔記者呂伊萱、蕭玗欣／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）大會昨在加拿大蒙特婁登場，台灣今年仍未能獲邀參與，但國際挺台聲量空前。美國、加拿大、澳洲、德國、日本、英國與法國等七大國駐台機構，相繼表態支持台灣參與，強調排除特定成員，將有損飛航安全與保障。

我行動團 進行場外交流

ICAO昨開始三年一度的會議，台灣曾於二○一三年獲邀以貴賓身分與會，但在中國籍人士掌握秘書處的情況下，二○一六年及今年都未能獲邀。

台灣雖未獲邀出席，仍由民航局副局長何淑萍組成行動團，與友邦進行場外交流，並召開國際記者會，宣示台灣欲參與大會的決心。

何淑萍說，台北飛航情報區是ICAO全球所有飛航情報區其中之一，且是不可分割的一部分；台北飛航情報區應像其他飛航情報區一樣，直接獲取ICAO資訊，以確保區域及全球空中運輸安全；只有將台灣納入國際民航組織，才能使ICAO主張的無縫天空更為完整。

大會召開首日，美國、澳洲、德國、日本、英國與法國的駐台機構，相繼於官方社群軟體上透過文字表述，及轉發我外交部所製作「許一個無縫天空的未來」宣傳片等方式，主動表達支持台灣參與。

美國在台協會表示，美國全力支持台灣加入不需以國家為會員資格的國際組織，也鼓勵台灣有意義參與以國家為會員資格的國際組織。澳洲辦事處表示，認同全球飛航安全需要國際飛航社會所有積極會員的參與。

德國在台協會、英國在台辦事處與法國在台協會則引用今年四月的「七大工業國外交部長公報」表示，支持國際航空界所有成員積極參與國際民航組織論壇，因政治因素而排除某些成員在外，將危害國際航空安全保障。

日本台灣交流協會也說，「日本願意看到台灣以某種形式參加國際民航組織大會」。加拿大外交部與駐台機構九月初表示，加拿大支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益。

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