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藍白擬推動罷免吳思瑤、吳沛憶 王定宇批：對公民行動的污衊

民進黨立委王定宇。（資料照）

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/08/01 12:33

〔記者謝君臨／台北報導〕藍、白陣營為反制基隆市長謝國樑罷免案、涉貪被停職的新竹市長高虹安罷免案，點名擬推動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。對此，民進黨立委王定宇強調，罷免不該政治操作，由政黨或政治人物介入，遺憾藍白把公民自主發起的活動，刻意導向政黨間的鬥爭，這是對公民發動罷免的污衊，也非常不適當。

王定宇表示，罷免和選舉都是人民的權利，選舉是把權力授與官員或民代，讓他好好做事，罷免是當民代或官員表現不如人民的意，人民當然有權利發動罷免，「所以我們一項主張，罷免不該由政黨或政治人物主導，因為那違反了我們是被監督的單位。」

他說，基隆市長謝國樑的罷免案是由基隆市民發動的，基隆市長和基隆市民發生了什麼事情，不管是東岸廣場違法闖入民間場域，或是基隆市重大發標案都是「謝友友」得標，或是基隆市政滿意度敬陪末座等，都是由基隆市民去感受、去打分數，甚至於發動罷免，在這件事情上，民進黨並未介入或參與運作，

王定宇指出，現在民眾黨主席柯文哲或國民黨政治人物竟然恐嚇要罷免吳思瑤、吳沛憶，作為對謝國樑罷免案的反擊，「我個人是贊成柯前市長說的一句話，罷免不該政治操作。」他說，發動罷免謝國樑的發起人中，有過去支持民眾黨、國民黨、無黨籍等各政黨人士，就是個公民自發活動，遺憾藍、白刻意把它導向政黨之間的競爭與鬥爭，這是對公民發動罷免的污衊，也是非常不適當的。

他說，藍、白在這件事上竟然合作、一同發聲，說要罷免吳思瑤、吳沛憶，「我個人覺得很遺憾。」這恰恰證明他們所反對的事情，意即罷免不該由政黨或政治人物介入，而藍白陣營卻正在做這樣的事，這是非常不好，且對於罷免謝國樑案搞不好會火上添油，對謝毫無幫助。

王定宇重申：「我們不贊成由政黨或政治人物發動罷免。」人民的憤怒和感受，由人民去主張、由公民團體去發動，這才是選舉罷免機制設計的本意。

對此，吳思瑤日前受訪指出，自己身為立法院民進黨團幹事長，自然成為攻擊目標，但這恰好證明她對政策與法案的論述夠強，才讓國民黨備感壓力，「他們要鎖定我，我也沒在怕。」

吳沛憶也表示，自己為選區爭取最多建設，有成績不怕被檢驗，反倒是國民黨才該擔心自家幾位新科立委，上任後只顧蹭流量，基層服務成績卻是空白。

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