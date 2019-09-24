從中國奪邦交看選情》綠委︰反作用力恐傷國民黨

2019-09-24

「介選」意圖 台灣人早就看清

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國政府繼先前以假消息、斷中客等方式企圖影響台灣政局，近日又接連強奪我邦交國，「介選」意圖不言可喻。不過，民進黨立委對此樂觀看待，認為台灣人民早就習慣、看清對岸的手段，近期諸多打壓手段不但難以衝擊民進黨的選情，其反作用力還可能重創國民黨。

尋求連任的台北市民進黨立委吳思瑤指出，其實每次大選都會發生類似的狀況，台灣人民的心理防衛機制已經被訓練得非常健全，距離選舉越近，大家就越能分辨這是對岸企圖影響台灣局勢的手段，對民進黨的選情應該不會有什麼明顯影響，反而是對迎合中國、批判政府的國民黨更不利，未來這些反作用力恐怕會反映在國民黨的選情上。

難以衝擊民進黨選情

同樣尋求連任的台南市民進黨立委陳亭妃表示，中國近來對我諸多打壓，以不正常的外交手段奪取台灣的邦交國，企圖影響台灣選舉甚至國際局勢，這種鴨霸的手法顯而易見，對民進黨的選情不會扣分。

陳亭妃指出，她曾經問過很多選民，大家都認為不需要用金錢和中國競逐外交關係，因為這樣的關係根本無法永續經營，何況現在美國似乎也對中國片面改變台海現況的作法十分不滿，後續一定會有所因應，台灣人一定知道要支持哪一邊，如果國民黨以為這些事情可以拿來操作選舉，恐怕會「作大夢、失大望」。

力拚連任的屏東縣民進黨立委鍾佳濱也表示，中國搶走台灣邦交國並非首次發生，根據過去經驗，這類事件多半會被誇大，變成政治口水，可能因此讓北京當局誤認有效而持續進行，但實際上多數選民並不在意，更不會把這類事件連結到政府施政效能上，對明年選情影響非常有限。

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