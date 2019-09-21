蘇揆：中國為面子 會續買邦交

2019-09-21

〔記者陳昀、陳鈺馥、黃欣柏、施曉光／台北報導〕繼索羅門轉向中國，另一南太友邦吉里巴斯也與台灣斷交。行政院長蘇貞昌昨天在立法院答詢表示，以中國現在的國力會繼續買邦交，台灣外交處境非常艱難，需要國人團結對外。

面對國民黨立委江啟臣質疑政府對斷交束手無策，蘇揆強調，吉里巴斯選擇與中國友好，這是國際現實，不是台灣守不住，美國出聲不只是為了挺台灣，更是為了防止中國進入他們的「後院」，中國為了自己面子打壓台灣，「這次很over」。會不會有下次？蘇揆也坦白回應：「有可能，以它現在的國力，它會繼續買。」

蘇揆表示，吉里巴斯幾天前才為我國入聯發聲，一夕之間跟台灣斷交、與中國友好，作法令人意外，也不是一般民主國家的常態，台灣外交處境非常艱難，需要國人團結對外，「我們也要努力」。

國民黨立委賴士葆質詢表示，蔡總統為了選舉拚命戳老共，「鄰居比較大漢，可以不要戳他嘛！」批評蔡總統為了選舉利益犧牲國際外交空間。

民進黨副秘書長林飛帆提醒，在習近平主政下，已明確發展出「台灣介選方案 」，也就是二○二○介入台灣大選的計畫，並試圖用這種手段迫使台灣接受「一國兩制」主張，民進黨予以嚴重譴責。民進黨立委王定宇、羅致政認為，此舉不僅是打到台灣，也傷及美國、澳洲等民主國家，後續國際上會有一定的效應，盼國人此時更要團結對外。

國民黨籲立即撤換外長

國民黨昨表示，兩邦交國短時間內陸續斷交，民進黨政府除了拿出譴責中國大陸當局的舊稿外，一籌莫展，呼籲蔡英文總統應立即撤換包括外交部長吳釗燮在內的相關不適任官員，重新檢討外交政策，避免我國國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。

國民黨強調，民進黨執政短短三年多來，斷交國家已累積至第七國，蔡英文提不出解決方案，企圖轉移外交無能的焦點，刻意將我國近期斷交潮與明年大選牽扯在一起。

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召集人張善政召開記者會，將主要砲火指向蔡總統，質疑如果讓蔡再連任四年，台灣邦交國數目恐怕兩隻手的手指頭都數得完。

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