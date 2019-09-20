索國內閣決議轉向中國 剛訪台部長也投贊成票

2019-09-20

〔記者彭琬馨／綜合報導〕索羅門週一在內閣會議中做出轉向中國的決定，我國旋即宣布與索羅門斷交。索羅門當地媒體「島嶼太陽報」昨披露，內閣會議中有廿七位成員支持轉向中國、六位成員放棄投票，比對索國在八月廿一日發表聯合聲明挺台的十五位索國議員中，有十位轉向中國，其中包含斷交前一週才到訪台灣的索國外貿部長馬內列。

傳北京重金收買 每議員可獲數百萬美元

據我涉外人士掌握的消息透露，索國大選後有一批親中議員運作，一個索國議員能從中國獲得數百萬美元的援助，外傳中國並承諾給索國高達五億美元援助。

「索羅門時報」昨報導，知情官員證實，索國總理蘇嘉瓦瑞將不出席七十四屆聯合國大會，改由外長馬內列率團出席。外電並引述消息人士說法表示，蘇嘉瓦瑞將改前往中國簽署建交公報。

「島嶼太陽報」引述消息人士說法表示，六位挺台內閣成員未來公職恐怕不保，部分成員確定會因為投票結果失去工作。

根據報導，比對八月中旬發表聯合聲明挺台的名單，轉向中國、放棄台灣的索國議員包含：農業部長Augustine Auga、國會副議長Stanley Festus Sofu、土地與住房部長Willie Marau、婦女青年與家庭部長Freda Tuki Soriocomua、旅遊文化部長Bartholomew Parapolo、環境與災害管理部長Culwick Togamana、衛生部長Dickson Mua Panakitasi、議員Senley Levi Filualea、公共服務部長Fredrick Kologeto、外貿部長馬內列（Jeremiah Manele）。

馬內列訪台期間 稱珍惜兩國邦誼

馬內列在斷交前一週來訪台灣時，被媒體問及當時的台索關係。馬內列當時表示，索羅門群島與中華民國簽署了許多協議，包括漁業、農業技術合作，也包含二○二三太平洋運動館的合作計畫，種種跡象都顯示兩國之間的緊密關係。他並強調，索國珍惜與中華民國之間友好、豐富及進步的關係，不料一週後便倒戈轉向支持中國。

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