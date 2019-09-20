趙少康驚爆：31大老 有人向郭要過很多錢

2019-09-20

〔記者陳柔蓁、施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘已正式退出總統大選，但媒體人趙少康昨驚爆，郭台銘曾告訴他，國民黨登報那三十一個大老當中，「有些人跟郭要過錢，數目都很大，很不正常」、「其中有一人拿的錢比我（趙少康）過去參與選舉所募的款都多」；趙少康還說，郭認為台北市長柯文哲不錯，「因至今都沒有跟郭要過任何東西 、沒要過一分一毛錢」。郭幕僚、永齡基金會顧問郭昕宜對此未正面回應，僅說「等以後郭台銘有出版回憶錄時就知道了」。

數目都很大 很不正常

趙少康還原郭從醞釀獨立參選到宣布不選的心路歷程。趙說，郭台銘在國民黨初選結束後出國，剛回國時郭是想選的，他向郭建議說，若要選就要低調，盡量少講話，郭也接受；郭還對他說，一直沒有找他當競選總幹事，是因為還在猶豫要不要選，更透露自己拍了兩支影片，一支要選、一支不選。

趙少康表示，當他聽到郭說可能不選，也鬆了口氣 ，跟郭說「不選最大」，還是有很多事情可以做。但郭又問他，若參選是否願意幫忙操盤？他則提出兩個條件，一要郭柯配、二要連署要達一百萬，若兩條件都達到就願意幫忙操盤。

趙少康也為郭抱屈說，國民黨登報要郭台銘回黨團結、尊重黨內初選機制的三十一位大老當中，「有些人跟郭要過錢，數目都很大，很不正常」，「其中有一人拿的錢比我過去參與選舉所募的款都多」，「我不講，那數目很大！」

郭營：以後看回憶錄…

郭陣營對此低調回應，郭昕宜表示，「這事情已不重要，有沒有這回事，等以後郭台銘有出版回憶錄時就知道了」；至於郭台銘的回憶錄何時出版？她只說「等待機緣」。

國民黨發言人歐陽龍昨晚表示，郭台銘究竟有沒有和這些大老有金錢往來，在無任何事實根據與證據下，都只是繪聲繪影，黨中央全然不了解，難以置喙。他也說，連署登報的三十一位大老只是呼籲黨內要團結勝選，沒惡言惡語，請郭台銘不要有任何誤會。

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