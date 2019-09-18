索國留學生︰台灣是第二個家 不去中國

2019-09-18

〔記者呂伊萱、劉婉君／綜合報導〕台灣與索羅門群島斷交後，索國人民挺台的聲浪湧現，對索羅門轉向中國不滿的民眾，昨在最大省馬萊塔行政中心Auki鎮發起和平遊行，表達支持台灣的立場；而在台灣的索國留學生直言，台灣是他第二個家，如果無法繼續留在台灣，就會選擇回國，不會到中國去。

索國人民發動遊行挺台

我駐索羅門大使館昨啟動撤館、降下國旗，許多索羅門島民聚集在大使館外，向國旗敬禮，表達不捨之意；還有一位曾留學台灣、回鄉服務的醫生，也從偏遠的家鄉，千里迢迢駕車趕到大使館，與台灣友人道別。

我大使主持降旗 數度哽咽

原駐索羅門大使廖文哲則在降旗前發表最後演說，過程中數度哽咽、講不下去，廖說，他完全明白索羅門民間有多挺台，「我們在這裡有許多朋友陪伴」。

在索羅門最大省馬萊塔行政中心Auki鎮，許多不滿索國政府外交轉向中國的民眾發起和平遊行，居民頭綁黃絲帶，遊行隊伍車前貼上索羅門群島與台灣國旗，以緊握的兩隻手象徵支持，另也有寫著支持民主標語的白布條等，希望政府聽取人們的聲音。

在台的索國留學生方面，國立成功大學畢業、目前準備報考成大研究所的索羅門在台學生Dickson Manongi無奈地說，聽到斷交消息非常難過與遺憾，索羅門在台學生有一二五人，其中成大有三人，大家都和他一樣很喜歡台灣，也有許多人領取獎學金，但兩國斷交後，學生的獎學金沒有了，索羅門政府卻對在台學生沒有任何計畫，「It’s very bad」。對他來說，台灣是第二個家，如果無法繼續留在台灣，就會選擇回國，不會到中國去。

外交部說明，我方對領台灣獎學金學生就學有一定的保障機制，在台索關係生變後，提供給索國學生獎學金將至本學期結束為止。

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