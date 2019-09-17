焦點評論》中國染指索羅門 美澳首當其衝

2019-09-17

記者蘇永耀／特稿

外交部次長徐斯儉昨趕赴索羅門群島力挽狂瀾，不過半天時間，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞即透過內閣會議，決定中斷邦交，轉與中國建交。索國易幟，不顧已累積三十六年的台索關係，正顯示中國急於下重本染指南太的戰略意圖，首當其衝，將是澳洲、美國等國家。

中國在太平洋地區擴張勢力，台灣固然最深切感受邦交壓力，對美國來說，同樣是區域利益受到侵蝕。今年三月美國透過駐巴布亞紐幾內亞大使館臉書主動公布，白宮國安會資深主任博明與徐斯儉「同框」現身索羅門群島，不僅說明力挺台灣，也是對外釋放「勢力範圍」的政治訊號。

不過，索羅門國會選舉結果讓與澳洲政府有嫌隙的蘇嘉瓦瑞上台，澳洲使力有限，因而給了中國分化滲透的機會。

美國這段期間雖加緊「回防」，但畢竟在索國沒有設立大使館，即便美國副總統彭斯預定在聯合國大會期間與蘇嘉瓦瑞見面，但反讓北京加緊腳步，在這兩天持續地「加碼」，蘇嘉瓦瑞先利用國會休會期間召開內閣會議，掌握可影響的範圍，再與北京聯手一一突破。從索國內閣會議昨日投票「一致性」看出，中國顯然在前後政府都買通了許多人，包括先前談定的五億美元金援等，前金後謝，說是蘇嘉瓦瑞隻手「賣了」索羅門都不為過。

索羅門雖是人口僅六十萬的低度開發國家，但位居戰略要衝，在太平洋戰爭期間美國與日本都有在索國興建深水港及機場，索國島嶼多港口也多，中國拿下索羅門後，把潛艇與飛機送過來就相對容易多了，挖走台灣邦交國僅是次要目標，讓第二島鏈在這裡斷鏈，才是中國最重要的戰略意圖。

四度擔任索羅門總理的蘇嘉瓦瑞，在兩年前被指接受中國華為五百二十萬美元賄賂，換取同意建設由索羅門鋪設至澳洲雪梨的光纖電纜，因而導致蘇嘉瓦瑞下台。如今回鍋後，隨即傳出中國將在索羅門的某一島嶼建大型通訊站，而且應是探測距離達數千公里的Ｐ波段長程雷達，鎖定對象為誰，已是不言而喻。

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