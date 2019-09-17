台索斷交後續影響 學者︰最怕中國趁機填補南太真空

2019-09-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣與南太國家索羅門群島斷交，台灣國際法學會副秘書長林廷輝昨受訪指出，中國在美拉尼西亞的最後一塊拼圖已經拼成，從斐濟和巴布亞紐幾內亞，到現在挖走索國，這些國家在澳洲的對面，而澳洲又是美國印太戰略的重要角色，澳洲若成為中國進入南太平洋海域突破口，讓中國趁機填補南太真空，才是台灣需要擔心之處。

林廷輝指出，長久以來，澳洲對美拉尼西亞的經營，都以上位國態度面對小國，因此小國都有反澳情緒。如果台灣要用澳洲的力量維持南太邦交國，會有本末倒置效果。索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞雖然說出「台灣無用論」，但用意並不在此，而是想結盟中國對抗澳洲。

中共挖我友邦 藉此釋放內部壓力

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，台灣面臨大選，中國清楚台灣大選他們不應該出手。然而，最近香港情勢關係，即便蔡英文政府在香港議題相當克制，中共還選擇和索國建交，可見中共是在釋放內部壓力。

郭育仁指出，中國出手破壞南太戰略布局，未來一定會對索國進行經濟援助，並慢慢伴隨軍事上的行動。這對關島美軍和澳洲政府來說會造成很大的壓力，台灣的實質上損失並不多。不過，台灣與索國斷交後，台灣的其他五個南太邦交國可能出現「骨牌效應」，若這五個邦交國風向也改變，澳洲和美國將比台灣還要緊張。

成大政治系副教授王宏仁受訪表示，台灣長期以來追求邦交國數量所呈現的象徵意義，讓外交人員疲於奔命。當局應該重新思考外交策略，重新布局資源，重視與我國關係良好但不一定有邦交的國家，才是更務實的外交策略。

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