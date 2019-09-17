立委要吳釗燮負責 府方：沒有辭職問題

2019-09-17

〔記者涂鉅旻、蘇永耀、謝君臨／台北報導〕太平洋國家索羅門群島內閣昨決定轉向與中國建交，我國亦隨即宣布和索國斷交。執政黨立委認為，我國更應重視「實質外交」而非「金錢外交」；在野黨立委則批評，索國與我國斷交早有跡象，此事顯見外交部「後知後覺」，盼蔡政府儘速擬定對策，外交部長吳釗燮也應負起全責。

外交部長吳釗燮因索羅門群島斷交一事向蔡總統請辭，總統府發言人張惇涵昨晚表示，總統認為，索國斷交是來自中國對台灣的打壓，外交部的同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此沒有辭職的問題。

民進黨立委王定宇昨表示，中國藉由挖我邦交國方式，欲逼迫台灣人接受「一中」，但這對台灣的實質外交、國家利益傷害程度為何？人民對於我國失去邦交國，是感到憤慨或是麻痺？後續的正面或負面連鎖效應，還得持續觀察。

民進黨立委蔡適應表示，我國應強化「實質外交」而非競逐「金錢外交」，現階段除維持現有邦交穩定，也要和關係密切的歐盟、美國等國持續互動。

國民黨立委呂玉玲批評，索羅門和我國斷交，先前已有跡象可循，但外交部在立委輪番詢問下，仍表達邦誼不會生變的看法，顯見外交部自我感覺良好、後知後覺，蔡政府上任後邦交國劇減，除應儘速反省、擬定對策，吳釗燮更應負起全責。

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