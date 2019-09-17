德國民眾請願 盼與台灣建交

2019-09-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國民眾九月十一日向德國國會請願委員會提出「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」請願，連署書中提到，迫害人權的中共不應代表民主自由的台灣。若十月九日前該請願能獲得全球五萬人以上的連署，國會將公開討論請願內容。

10月9日前全球連署人數若達5萬 德國會將討論請願內容

德國民眾發起「德國聯邦議會第九五六四三號請願書」 ，支持「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」。連署書內文指出，今年是中國天安門大屠殺三十週年，但犯下屠殺罪行的中國得到世界承認，現在還在新疆設立集中營、建立全球獨一無二的監視審查機器，中國在南海的蠻橫亦置國際法於不顧，「然而這些不當行徑都未能阻止德國政府在外交上與之往來」。

連署書進一步指出，台灣自一九八七年開始民主化，今天的中華民國已是個民主國家，相較於違反國際法與侵犯人權的中國，「迫害人權的中共不應代表民主自由的台灣」。發起民眾表示，但我們（德國）卻不承認中華民國令人費解，因此要求與中華民國建立正式外交關係。

若該連署能在四週內（亦即九月十一日到十月九日）募集到五萬連署門檻，德國政府將必須舉行公聽會，讓請願書發起人陳述意見，相關部會需列席備詢，使「德國與台灣是否建交」議題被公開討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法