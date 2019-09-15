中共代理人修法 排除規範台商

2019-09-15

〔記者李欣芳／台北報導〕「中共代理人」修法是立法院新會期藍綠攻防焦點，不過民進黨立委目前湧現緩推聲浪。據指出，由於本會期實際開會不到三個月，明年一月十一日又要大選，可能來不及處理；民進黨團書記長李俊俋說，黨團幹部與陸委會討論過，意見不太一致，但雙方對於中共代理人的規範不涉及台商有共識，本週一將召開黨團大會討論。

不會訂專法 不採登記制

兩岸議題牽動明年總統大選選情，黨內知情人士說，黨內有一派聲音主張中共代理人相關修法「緩一緩」，加上這會期時間緊迫，應該把必要處理的事情、例如中央政府總預算案，先處理完再說。

李俊俋表示，黨團幹部與陸委會討論，有關中共代理人的修法，有三點共識，一、不會訂立專法，而是修正兩岸人民關係條例；二、不會採登記制來認定；三、中共代理人的規範不涉及台商。

蔡英文總統曾表明，盼立法院新會期完成中共代理人的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

不過，有關中共代理人如何界定，難度不小，引發台商疑慮，國民黨也強烈反彈。

如何界定 引發台商疑慮

有關中共代理人的修法，目前是由民進黨團草擬版本，行政院並未提院版，政院已表明此案將尊重立院黨團的討論。

據悉，陸委會先前與民進黨團幹部討論時，雙方對於中共代理人的定義與範圍要界定到什麼程度有不同意見，事涉複雜，黨內有人主張宜審慎處理，不急於本會期推動修法。

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