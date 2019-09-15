中共代理人修法 台企聯會長返台表達疑慮

2019-09-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會昨舉辦台商秋節聯誼座談，今年六月上任的中國台商組織「台企聯」會長李政宏率常務副會長、常務監事等人出席，這是蔡政府執政後三年來，台企聯首次出席。不過，台商圈盛傳，李政宏回台出席，是獲得中國國台辦授意，其目的就是為了向蔡政府當面表達對「中共代理人」修法的不滿。

有台商分析，如果沒有國台辦同意，李政宏不會出席此次海基會活動。事實上，國台辦多次反對此項修法，台企聯上月也發表公開聲明呼應，譴責民進黨政府製造綠色恐怖，讓台商回不了家。

海基會：台商聲音都聽進去了

據了解，李政宏昨在會中重申台企聯聲明，並認為修法對如何界定與認定中共代理人，是台商最大的疑慮。而台企聯前會長王屏生也嚴詞批評此項修法對台商不公平。

海基會副董事長兼秘書長姚人多解釋，「台商的聲音，政府相關單位都聽進去了」，目前得到的回應都是正面的。陸委會也指出，「相關修法不會影響正常商務運作，也不會限制台商投資經營與權益，加入台商協會的幹部不會就此受到影響」。他並說，許多台商在聽取說明後表示能夠了解，並肯定海基會的努力。

海基會今年舉辦兩場台商秋節座談，皆採閉門形式。十二日已舉辦第一場，昨舉辦第二場，共約有二百名台商出席，而陸委會主委陳明通也參加兩場晚宴，親自向台商說明「中共政治代理人」修法。

海基會副秘書長兼發言人蔡孟君指出，台商在會中也關切投資與租稅、選舉與春節期間的兩岸包機優惠方案等議題，充分表達意見，海基會董事長張小月與姚人多全程出席聆聽台商心聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法