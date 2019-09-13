曾宣示不加政黨 柯文哲︰是第一任政見

2019-09-13

〔記者郭安家、楊心慧、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲連續兩天施政報告挨批黨政不分、公器黨用，議員昨更在議場播出柯二○一四年於政見發表會說，「在我任內公務員不必服務政治和政黨」，以影片嗆柯；未料，柯竟回說「這是第一任的政見啊！我如果選第二任這樣講就不對了。」隨後議員又在質詢時爆料，近日柯與財團大老密會吃飯，代表市長室主任蔡壁如的對外聯繫人、產發局局長室凌姓秘書，竟有四成上班時間請假，還陪柯至中南部遶境參訪、組黨。

議員打臉 柯曾宣稱ㄧ級主管不要參加政黨活動

議員吳世正昨於議場播出二○一四年公辦政見發表會影片，只見柯說，「在我任內公務員不必服務政治和政黨」、「我也會要求我的一級主管不要參加政黨活動」。柯在議場卻回答：「這是第一任的政見啊！我如果選第二任這樣講就不對了！」對於官員入黨，柯說，「我們有做到啊！他們誰去服務政黨，也沒有啊！我從來不會去要求他們…。」

凌姓秘書四成上班時間請假 陪柯跑行程

沒想到，柯說完，議員簡舒培接續質詢爆料，指出截至今年八月底公務員上班日共一六四天，產發局的凌姓秘書就請假七十天又六小時，今年四月請假進修期間，凌還穿著「柯Ｐ是我的老大」Ｔ恤，陪柯參加大甲媽祖遶境，被捕捉到的畫面還有五月陪柯及產發局長林崇傑在台中審計新村跑行程，當時報加班五小時，此外，出席台灣民眾黨創黨大會的眾官員之中也有凌。

議員揭發凌秘書陪柯跑台中報加班

爆料人和她表示，從去年至今年農曆年後，市長室交辦要準備打總統大選，與產業大老、金控工商業總裁、公會進行參訪，透過安排向集團、公會、協會中高階經理幹部演講直銷政治理念，並安排餐敘。

市長室交辦打大選 參訪產業大老

柯文哲回說，相信他們依法行政，並強調何必管凌假日做什麼；有就抓出來，該怎麼辦就怎麼辦。一旁的蔡壁如附和說，「是假日，不要誤導。」議員許淑華問，若凌秘書請假涉及偽造文書，就送去監察院？柯嗆說，「送啊！」

柯文哲曾發布透明廉政公約，要求「市府政務首長行程一律登錄列管備查」，但議員徐弘庭昨質詢指出，柯很多行程不透明，柯卻答說「你是檢察官」 、「公開透明不能無限上綱」；徐訕笑說「昨日柯文哲在打臉今日的柯文哲」。

產發局︰請假或下班未禁止從事政黨活動

記者昨無法聯繫上凌，產發局晚間則發新聞稿回應，同仁請假一切依法行政，「公務人員行政中立法」規定，不能在上班、勤務時間從事政黨相關事務，但請假或下班時間未禁止，經查該同仁請假皆符合規定。有公務員向本報透露，凌原本在商業處任職，三年內六職等一路升至九職等，因年假不多，所以多請公假；凌可代表蔡壁如與企業老闆秘書聯繫。

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