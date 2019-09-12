蘇揆釋利多》吳敦義諷「善財童子」 政院：選舉口水

2019-09-12

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌最近釋出許多重大政策利多，國民黨主席吳敦義昨主持中常會時諷稱蘇為「善財童子」，當場責成立法院國民黨團要加強監督，利用未來總質詢時好好質詢，並前往監察院舉發。

吳質疑蘇揆濫撒八百億

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政府絕對謹守財政紀律，最近這三年累積了歲計賸餘，並且提出多項福國利民的措施，這八百億元用於給人民更好的生活，例如婚育青年的育兒津貼，人民的租屋補助，或者是減稅，讓人民有感等等。她反問吳主席，「國民黨執政八年為何沒有累積歲計賸餘？為何這三年我們可累積歲計賸餘？」

根據國民黨發言人歐陽龍轉述，吳敦義指出，他過去擔任立委，當時很清楚蘇貞昌有一個外號叫「輸很慘」（台語）；明明是去年九合一選舉的「敗選者聯盟」其中一人，卻不知反省，為了明年大選，花全民的錢毫不手軟，總計將增加政府開支八百億元以上，所以應改稱「善財童子」。

吳敦義質疑，政府財政拮据，才有年金改革？蘇貞昌這八百多億元的錢要從哪裡來？沒有法律授權，錢如何生出來的？是否已完成法定程序？應該向監察院提出舉發。

國民黨中常會並通過中常委李德維等十五人連署提案，抨擊蔡政府執政三年多來沒有政績，蘇貞昌做為最高行政首長，違法亂紀、肆無忌憚的政策買票，在明年大選前狂撒八百億元，推動包括廢除印花稅、擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫、老農津貼等十三項政策，除了行政院應該道歉，並應彙整相關資料派員前往監察院舉發。

Kolas表示，國民黨過去執政八年，有沒有替人民看緊荷包，有沒有提出好的政策？在批評政府、拚選舉的同時，必須要理性，並且基於客觀的事實，提出相關的評論，否則這恐怕是選舉口水及莫須有的指控，對政府來說，是無法承受之重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法