謝聰敏病逝 享壽85歲

2019-09-09

〔記者邱燕玲／台北報導〕「台灣人民自救宣言」起草人之一、前立委謝聰敏昨天中午十二點病逝於林口長庚醫院，享壽八十五歲。

與謝聰敏熟識的綠營人士昨晚證實謝聰敏逝世的消息，並指這一、兩年身體狀況已不是很好，出門也需由太太陪同照顧。謝聰敏早年雖受白色恐怖迫害，仍為台灣民主貢獻良多，二○一六年蔡英文總統選舉時，還詢問友人「我能為小英幫什麼忙？」

一九六四年，國民黨政府以戒嚴令、懲治叛亂條例、檢肅匪諜條例等控制台灣民眾的思想言論自由，彭明敏與謝聰敏、魏廷朝不懼被捕的危險，發表「台灣人民自救宣言」，點破國民黨「反攻大陸」的神話，以及明確主張「一個台灣、一個中國」，隱喻台灣必須要獨立，表明台灣前途由人民自決，被依叛亂罪逮捕。

謝聰敏坐過兩次牢，另一次是一九七一年，被以美國花旗銀行爆炸案和美國台南新聞處爆炸案為由，構陷入獄。一九七八年第二次出獄之後，於一九七九年流亡美國，出版「談景美軍法看守所」揭發國民黨黑獄生活，並在美國寫評論時事，出版「出外人看台灣政治」，在美國發起返鄉運動。

一九八六年與許信良等計畫闖關回國，引起海外黑名單返鄉的熱潮，終於在一九八八年返回台灣。謝聰敏曾當選第二、第三屆立委，在立委任內提出平反白色恐怖政治受難者及賠償條例的議案，終於在一九九八年立法通過，促轉會也在去年撤銷謝聰敏等人的罪名，還其清白。

謝雖曾受白色恐怖迫害，但認識他的人都經常因他臉上的笑容感到溫暖，而謝的一生，也為台灣做出貢獻。

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