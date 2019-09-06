300萬掉高鐵 陳明文提監視畫面自清

2019-09-06

證明裝現金行李箱是從家中攜出

〔記者蔡宗勳、鄭瑋奇／綜合報導〕民進黨立委陳明文九月三日從嘉義搭高鐵北上，將內裝三百萬元現金的行李箱遺落車上，陳明文昨出面說明事件始末，並拿出監視器畫面證明金錢是從家中攜出。他強調金錢來源絕無不當，對單純遺失財物尋回遭渲染成社會事件感到遺憾，兒子陳政廷創業夢因自己糊塗而中止感到愧疚，重申將委由律師對抹黑者提出誣告、誹謗告訴。

蔡：司法單位協助釐清 不錯想法

由於陳明文是英系核心人物，蔡英文總統昨表示，陳明文委員已發聲明反駁不實指控並會提告，她相信陳委員一方面會持續對社會釋疑，一方面請司法單位協助釐清，也是不錯的想法。

陳明文於三日搭乘上午十點三十二分高鐵列車北上，下車時忘記帶走內裝現金的行李箱，引發外界關注。他昨天由律師陳澤嘉陪同，拿出住家三日上午十點監視器畫面，證明錢從家裡攜出，絕非所謂車上交付，接著指何時提領、每次多少金額都有詳細且清楚的紀錄，因有人提告，已交由律師向檢察官或法官說明。

陳明文表示，行李箱放在高鐵列車行李放置區，因政治工作勞心勞力，上車就睡著，睡醒已到台北，直到進辦公室看到兒子才想起，叫兒子領回，是單純財物遺失，感謝高鐵幫忙。

陳明文說，因一時疏忽造成社會風波感到自責，全數現金是從銀行分次提領，金流正常，無違反洗錢防制法或相關規定，請有心人士勿再煽動揣測，刻意抹黑。

陳明文強調，金錢本來是要協助兒子創業購買相關設備材料，並無提領現金出國情形，無逃稅、洗錢或不當獻金問題，因風波愈演愈烈，兒子創業跟著夭折，讓他感到愧疚。

至於何時領款？何時將錢放在家中？陳澤嘉指出，因已有人對陳明文提告，事證資料不便公開，會呈給檢察官或法官釐清過程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法