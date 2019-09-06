黃之鋒來訪 民進黨團：持續聲援港人爭民主自由

2019-09-06

〔記者謝君臨、鍾麗華／台北報導〕香港特首林鄭月娥四日宣布撤回「逃犯條例」，但香港眾志秘書長黃之鋒一行人昨拜會立法院民進黨團時強調「五大訴求、缺一不可」，強調為了要求警方停止暴力、爭取香港民主選舉自由，抗議、示威活動會持續下去，希望在月底時展開全球大串聯；民進黨團則呼籲港府真誠對話，絕不能再用暴力對付人民。

籲港府勿再用暴力對付人民

黃之鋒、香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉昨拜會民進黨團，由黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋及立委王定宇接見，雙方進行閉門會談。

黃之鋒批評，林鄭是作秀的政治人物，除了不讓港人有民主選舉外，也不願設立獨立調查委員會，調查警方在抗議中的暴力行為，退回條例是「以退為進」，未來港府是否啟用「緊急法」落實戒嚴，令人憂慮。相信在十月一日前，港人會出來捍衛自由，也盼英、美、加、澳、日、韓、台等國，能在月底進行全球大串聯。

民進黨團則於會後發表聲明。李俊俋說，對於香港朋友爭取民主、自由與人權的普世價值，黨團持續聲援，並一再呼籲港府應謙卑面對人民的訴求，用對話取代暴力，共同守護民主，港人在暴力威脅下的勇氣，已在亞洲人權發展的歷史上寫下無法抹殺的扉頁。

李俊俋表示，黨團在會談中已對香港朋友說明，台灣現有法制已提供足夠的工具，可以回應黃之鋒等人此行所關注的事項，並取得理解。香港朋友在台灣如何處理與保護的過程，會予以關心如何強化與落實。

此外，黃之鋒一行人來台拜會各政黨，近日網路上卻出現黃性騷擾空姐、在台灣機場被逮的假新聞。管碧玲昨表示，此舉令人厭惡；黃也說，面對假新聞抹黑，就不用浪費時間去回應了。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會表示，對於港人政治庇護的問題，政府已有相關規範機制，就是依照「港澳條例」及其相關許可辦法，給予個案妥適協助，並參考國際相關實務作為，持續完善精進。

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