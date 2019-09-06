紐約挺台遊行週末登場 美議員：與被中共壓迫者站在一起

2019-09-06

卡定、夏波 發聲支持

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國參眾議員公開支持本週末將於紐約登場的「Keep Taiwan Free」挺台遊行。參議員卡定說，在民主自由受到專制危害的今日，展現台灣和盟友間的團結再適合不過，也呼籲世界領袖站穩立場的必要性更勝以往；眾議員夏波則說，今年台灣遊行與圖博、維吾爾和香港反送中聯合發聲，令他動容，將一直與遭受中共壓迫者站在一起。

呼應聯合國大會將開議，紐約台灣僑界召集一年一度的「Keep Taiwan Free」挺台灣入聯合國遊行，將於七日登場。美國馬里蘭州參議員卡定與國會台灣連線共同主席、俄亥俄州眾議員夏波，在遊行登場前夕分別發表公開信，表達對這場大遊行的支持。

卡定在信中說，這次聚集是展現捍衛台灣民主及人權的絕佳機會，儘管生活在中國壓迫之下，台灣人民仍然對未來抱有希望，「我很自豪能與他們站在一起」。

卡定強調，世界上許多民主自由受到專制危害，此時展現台灣和區域及國際盟友間的團結，是再適合不過的。卡定也呼籲世界領袖及自由社會，應站穩立場，因為此時抵抗迫害人權者的必要性更勝以往。

夏波則在信中說，他做為國會台灣連線共同主席與台灣民主轉型的見證人，很榮幸地能支持一年一度的「Keep Taiwan Free」集會。台灣的民主、人權和法治發展，是世界知名的成功故事，然而在中華人民共和國的無情打壓下，台灣即使貢獻良多，被國際組織排除的情形卻日趨嚴重。眾所皆知，台灣公民除非使用中國政府身分證明，否則不被允許參觀聯合國大樓。他呼籲，以美國和理念相近民主國家為首的國際社會，「必須站出來反對這些欺凌手段」。

呼應聯合國大會將開議，紐約台灣僑界召集一年一度的「Keep Taiwan Free」挺台灣入聯合國遊行，將於七日登場。 圖為去年「Keep Taiwan Free」遊行。（取自「Keep Taiwan Free」臉書）

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